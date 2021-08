El grup municipal de Vox a l'Ajuntament de Múrcia ha exigit al consistori que "retiri immediatament" el cartell de les festes de Múrcia, en el qual sota el títol "Bendita Feria" cobren protagonisme tres murcians que han destacat per diferents qualitats: l'humorista i escriptora Raquel Sastre, el matemàtic i investigador Santi García i la jove campiona d'escacs Elena Rodríguez.

Recorda Vox que Raquel Sastre "va comparar a les persones amb paràlisi cerebral amb els votants de Vox i la seva imatge ha de ser eliminada immediatament".

Des de la formació afirmen que no "permetran que s'insulti a les persones amb discapacitat, ni als votants de la primera força política de la Regió. Raquel Sastre no mereix llegir el pregó que representa a tots els murcians".

A més, indiquen que aquest "polèmic cartell" ofèn al cristianisme: "és un atac a tots els fidels; la seva imatge i intervenció han de ser retirades urgentment".

Si no retiren el cartell, el grup municipal de Vox adverteix que l'Ajuntament "serà còmplice del comentari discriminatori que Raquel Sastre i la seva ofensa als fidels". "No volem una pregonera a Múrcia que no representi i respecti als veïns" han conclòs des del partit polític.