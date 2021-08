Un tribunal de la ciutat sud-oriental xinesa de Fuzhou va condemnar ahir a mort l'acusat d'assassinar la seva mare el 2015 Wu Xieyu, segons van recollir els mitjans locals. El tribunal va determinar que el 2015, després de la mort del seu pare, Wu Xieyu tenia pensaments suïcides i considerava que la vida de la seva mare, Xie Tianqin, ja no tenia sentit.

Wu Xieyu va preparar l'homicidi comprant diversos articles per internet com llençols per embolicar el cadàver i productes químics per dissimular l'olor, entre altres. El dia 10 de juliol de 2015, va assassinar la seva mare, Xie Tianqin, colpejant-la amb una manuella.

Després de l'homicidi, va aconseguir convèncer a diversos parents que s'aniria a estudiar a l'estranger i que la seva mare l'acompanyaria, aconseguint prendre demanats 1,44 milions de iuans (188.800 euros, 222.102 dòlars) d'ells. Per ocultar la seva identitat, va adquirir il·legalment deu documents d'identitat diferents. No obstant això, va ser arrestat el 2019. A part del càrrec d'homicidi intencional, el tribunal va afegir els de frau i compra de documents d'identitat.

El cas va rebre gran atenció mediàtica al país asiàtic, en part a causa de l'excel·lent expedient acadèmic que ostentava Wu Xieyu, que va figurar entre els millors alumnes de la seva escola secundària i fins i tot va aconseguir accedir a la Universitat de Pequín, una de les més prestigioses de país.

La sentència de Wu ha revifat l'interès pel cas i a la xarxa social Weibo, l'equivalent a Twitter a la Xina, són avui comunes les expressions de satisfacció per la seva sentència a mort.

Condemnes a mort

Les autoritats xineses no faciliten dades oficials sobre el nombre de condemnats a mort, però en l'informe relatiu a la pena capital de 2019 elaborat per Amnistia Internacional, l'organització apunta que «es creu que s’han dut a terme milers d’execucions a la Xina».