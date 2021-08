El president dels EUA, Joe Biden, va traçar dijous a la nit un discurs de dolor i promeses de venjança per fixar la nova meta internacional dels Estats Units a perseguir el terrorisme allà on sigui, però assenyalant que això no justifica una presència permanent a l’Afganistan com fins ara.

«Han mort herois, perquè són la columna vertebral d’Amèrica, el millor que aquest país té per oferir», va afirmar com a homenatge als soldats morts.