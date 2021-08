Claudio Durigon ja no és subsecretari d'Economia del Govern de Mario Draghi. El polític de la ultraconservadora Lliga, dirigent a la regió del Laci de la formació, ha presentat finalment la seva renúncia, després de tres setmanes d'acalorades discussions originades per la seva petició que un parc públic de la ciutat de Latina es denominés novament Arnaldo Mussolini, en honor al germà del difunt dictador Benito Mussolini, un nom que va ser canviat en 2017 per decisió de l'actual Govern municipal.

El cessament, que enterra així una enutjosa controvèrsia per Draghi abans de la represa del curs polític després de la pausa estiuenca, ha arribat després que el mateix Matteo Salvini, el cap de la Liga, donés a entendre que ja no protegiria el seu subordinat. Membres d'aquest partit, en particular el corrent proper al poderós governador de Vèneto, Luca Zaia, van criticar al ja exsotssecretari per la seva proposta de canvi de nom.