L'escàndol per la celebració de l'aniversari de la primera dama, Fabiola Yáñez, durant el moment més dur del confinament per la pandèmia ja té una derivada judicial per al president argentí, Alberto Fernández. El fiscal federal Ramiro González va notificar al mandatari que ha estat imputat per l'incompliment de les normes compreses en el decret que va signar tot just va començar a circular el virus, el març de 2020. En un escrit, Fernández ha reclamat el sobreseïment de la causa. En cas que no s'accepti aquesta petició, ofereix una reparació econòmica. El president donaria al llarg de quatre mesos la meitat del seu salari a l'Institut Malbrán. L'organisme té un paper important en l'elaboració de les polítiques científiques en l'àmbit públic i el seu treball en el marc de la pandèmia ha estat rellevant.

«Va ser una trobada que mai hauria d’haver ocorregut, producte de la imprudència, però que de cap manera pot constituir un delicte», va dir el president en el seu escrit, en el mateix to del mea culpa que va esgrimir quan, fa unes setmanes, va començar a circular la foto presa el juliol de 2020. «Davant la inexistència d'un resultat lesiu, poso a consideració la insignificança penal (no social o moral) del comportament denunciat que no s'ha lesionat el bé jurídic tutelat (la salut pública), i per això sol·licito que la present denúncia sigui desestimada», subratlla.

La divulgació de la imatge ha suposat un fort deteriorament de la seva popularitat. Segons el cap de l'Estat, l'escena en la qual Yáñez i una desena d'amics somriuen sense les seves màscares, amb Fernández com a testimoni, va ser un instant excepcional durant un sopar en què es van respectar els protocols.

Més de 111.000 argentins han mort per covid-19. La pandèmia es va desbocar a la fi de 2020, en bona part pel cansament social i les repetides crides a la desobediència dels sectors més durs de l'oposició. Al principi del confinament, el virus va poder ser contingut i va tenir temps el Govern peronista a reconstruir un Ministeri de Salut que havia estat degradat a secretaria durant l'Administració anterior. Per aquests dies, Fernández apareixia davant les càmeres televisives com a conseller davant una població aclaparada per les restriccions. Demanava esforços i fustigava les transgressions. Les seves paraules i la seva pedagogia se li han girat ara en contra.