Araquém Alcântara ha dedicat mig segle a registrar amb la seva càmera l'esplendor de la natura al Brasil i també la seva destrucció. Per això, la seva fotografia s'ha convertit al llarg d'aquestes dècades en una «crònica de la bellesa i l'extermini». Alcântara va decidir tornar un cop més a l'Amazònia per registrar la pitjor temporada de crema del seu repobla dels últims anys, enmig de la severa sequera i la negligència del Govern d'ultradreta de Jair Bolsonaro. Les fotos d'Alcântara se sumen a les d'altres artistes que, com ell, han mostrat el sever declivi ambiental a la regió. L'Organització Meteorològica Mundial (OMM) li acaba de posar nombres a l'horitzó de devastació. Amèrica Llatina i el Carib s'ha convertit en una de les zones del món més afectades pel canvi climàtic. Les dades que van llançar 1.700 estacions meteorològiques auguren una «nova normalitat» de desertificació, huracans i inundacions, flamígeres onades de calor, disminució del rendiment dels cultius i incendis forestals, entre altres calamitats.

L’informe de l'OMM sobre els fets el 2020 va ser elaborat per un grup multidisciplinari de 40 experts, en coordinació amb l'Oficina de les Nacions Unides per a la Reducció del Risc de Desastres (UNDRR) i la Comissió Econòmica de les Nacions Unides per a Amèrica Llatina i el Carib (CEPAL). Les conclusions han provocat calfreds, però, també, reaccions d'una sorprenent lleugeresa pel que fa als governs.

D'acord amb l'OMM, 277 milions de persones es van veure afectades entre 1998 i l'any passat per diferents tipus de desastres relacionats amb el canvi climàtic. Durant aquests 22 anys han mort a Amèrica Llatina 312.000 persones. El seu informe es va conèixer una setmana després que un panell d'especialistes advertís, en nom de Nacions Unides, sobre el deteriorament sense precedents de la situació del canvi climàtic i els seus efectes, en alguns casos irreversibles.

L'OMM no va fer res més que confirmar aquestes amargues prediccions. La regió, va subratllar Petteri Taalas, el secretari general de l'Organització Meteorològica Mundial, «enfronta i seguirà enfrontant greus crisis socioeconòmiques a causa dels esdeveniments hidrometeoròlogics extrems». El 2020, han constatat els experts, ha estat un dels tres anys més càlids d'Amèrica Central i el Carib, i el segon any més calorós de Sud-amèrica, amb 1,0 graus centígrads, 0,8 i 0,6 per sobre del període 1981-2010, respectivament.

Davant l'avanç de la pandèmia al Brasil, Alcântara va respectar escrupolosament les mesures d'aïllament. Però quan va començar a cremar el Pantanal, com es coneix un bioma amb una superfície de 2,2 milions d'hectàrees, de les quals el foc ha devorat un 22% d'aquest total, el fotògraf va decidir abandonar la seva casa i veure amb els seus propis ulls l'horror.