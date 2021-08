Després de dos dies de sessions, el Congrés peruà va donar divendres de mala gana un vot de confiança al gabinet del primer ministre Guido Bellido i, amb aquest aval, el president Pedro Castillo va evitar la seva primera gran crisi de Govern gairebé un mes després del seu nomenament.

Bellido, polèmic per les seves declaracions homòfobes i per ser investigat per possible apologia del terrorisme, va passar la prova de foc després d’aconseguir 75 vots a favor i 50 en contra. Castillo va agrair el gest immediatament als parlamentaris. «La recerca de consensos ens permetrà governar», va assegurar.

Bellido havia defensat davant els legisladors el programa del Govern d’esquerres. «L’Estat no es pot mantenir d’esquena a les necessitats. No pretenem ser la continuïtat del passat ni copiar models d’altres països». El que busca Castillo, segons el primer ministre, és realitzar «canvis importants» de «manera democràtica», però per acabar amb una «societat desigual, centralista i elitista».

Assignatures pendents

Bellido va quantificar les assignatures pendents del país andí: una taxa d’ocupació informal del 74,3% i 10 milions de pobres. «Tot això ens provoca una gran indignació, hem de treballar amb objectius clars».

El primer ministre va demanar a l’oposició «tancar aquesta bretxa que ens avergonyeix com a peruans», alhora que va expressar el compromís del president Castillo de lluitar contra «la corrupció» i «el terrorisme».