Els últims militars britànics i personal diplomàtic del Regne Unit van abandonar dissabte Kabul, posant fi a dues dècades de campanya militar a l’Afganistan, segons va confirmar ahir Downing Street.

En la denominada Operació Pitting, més de 1.000 militars, diplomàtics i funcionaris del Regne Unit han treballat en l’evacuació més gran efectuada pel país des de la II Guerra Mundial per retornar als britànics i aliats afganesos després que el règim talibà hagi controlat el país.

El primer ministre britànic, Boris Johnson, va dir ahir que acabar amb 20 anys de campanya militar a l’Afganistan suposa «un moment per reflexionar sobre tot allò que (el Regne Unit) ha sacrificat i tot el que s’ha aconseguit». «Fa 20 anys, arran dels atemptats de l’11 de setembre, el primer soldat britànic va arribar a sòl afganès per crear un futur millor per al país i la seva gent», va recordar.

Johnson va assenyalar que si bé «la naturalesa de la implicació britànica a l’Afganistan pot haver canviat, els objectius per al país, no», alhora que va assegurar que el seu Govern «emprarà tots els instruments diplomàtics al seu abast per a preservar els assoliments dels últims 20 anys i donar als afganesos el futur que mereixen».

Segons dades oficials de l’Executiu de Londres, des de l’aeroport de Kabul s’ha evacuat a 15.000 persones, 5.000 dels quals són nacionals britànics i els seus familiars. A part dels Estats Units, el Regne Unit és qui ha evacuat a més afganesos. A més de treure als civils, les Forces Armades britàniques han transportat subministraments vitals, com aliments i 250.000 litres d’aigua embotellada per distribuir entre els evacuats.