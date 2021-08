Aquesta tardor, per conservar la feina, s’haurà de vacunar des de la persona que va disfressada de Mickey Mouse al parc d’atraccions de Walt Disney World de Florida fins als 300.000 empleats de les gairebé 10.000 farmàcies de CVS Health que hi ha repartides pels Estats Units. El fet que la vacuna de Pfizer-*BioNTech contra el coronavirus hagi rebut l’aprovació completa de l’Administració d’Aliments i Medicaments (FDA, per les seves sigles en anglès), i ja no només sigui d’ús d’emergència, com ho era fins fa una setmana, ha donat llum verda a les empreses del país perquè no dubtin a exigir la vacuna als seus empleats. De fet, el president Joe Biden va fer una crida a les empreses perquè exigeixin la vacuna.

Tercera dosi a Israel

D’altra banda, Israel va anunciar ahir que estén l’aplicació de la tercera dosi a tota la població apta per a la vacuna, que al país són els majors de 12 anys. «A partir d’avui, la tercera dosi està disponible per a tothom», va anunciar ahir en una roda de premsa el director general del Ministeri de Salut, Nachman Ash, que lidera l’estratègia d’Israel davant la covid-19. Israel va començar a aplicar la tercera dosi a finals de juliol, a persones immunodeprimides i majors de 60 anys amb la intenció d’anar ampliant el rang d’edat fins a fer-la disponible per a tothom. L’únic requisit per rebre-la és que hagin passat cinc mesos des de la segona dosi, que han rebut fins a gairebé 5,5 milions de persones des que va arrencar l’inoculació de Pfizer el passat desembre.

Nou estat d’emergència al Japó

Mentrestant, el Govern del Japó va ampliar ahir el seu quart estat d’emergència per incloure ara un total de 21 prefectures davant l’avenç de la variant delta. Aquestes mesures excepcionals s’estendran fins al 12 de setembre i, igualment, s’aplicaran mesures «intensives» en 12 prefectures.