L’ull de l’«extremadament perillós» huracà Ida va tocar terra ahir a Louisiana (EUA) amb vents màxims sostinguts d’unes 150 milles per hora (240 km/h) i ràfegues encara més intenses, va informar el Centre Nacional d’Huracans (NHC).

En un butlletí especial, el NHC va explicar que Ida va impactar com a huracà de categoria 4 en l’escala Saffir-Simpson (d’un màxim de 5), a prop de Port Fourchon, situat unes 50 milles (80 km) a sud-oest de Nova Orleans, ciutat que tem haver de reviure la tragèdia causada fa avui just 16 anys per l’huracà Katrina, en què van morir més de 1.800 persones. En aquest sentit, els meteoròlegs ja han advertit que Ida pot causar una maror i vents huracanats «catastròfics» a la zona costanera de Louisiana.

L’ull de l’huracà va entrar als EUA a prop de Port Fourchon, on tenen la seva base terrestre 250 empreses del sector petrolier i que representa prop del 18% del subministrament del petroli del país, segons dades de la Cambra de Comerç local.

Això suposa que les bandes exteriors i la paret nord de l’ull, la més perillosa de l’huracà perquè conté els vents més intensos, ja està sobre la zona costanera de Louisiana.

A més dels poderosos vents, capaços de destruir les cases que es trobi al seu pas l’ull de l’huracà, les autoritats estan especialment preocupades per les inundacions que poden deixar la combinació de l’augment del nivell de la mar causat per la maror ciclònica, el fort onatge i les intenses pluges que preveuen els experts.