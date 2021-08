El secretari general de les Nacions Unides, António Guterres, ha instat els països que encara no han ratificat el Tractat de Prohibició Completa dels Assajos Nuclears (TPCE) que ho facin «sense demora» ja que ja han causat «enormes estralls» ambientals i a la salut.

«Les proves nuclears han causat enormesestralls ambientals i terribles conseqüències per a la salut de les persones que viuen a les zones afectades. És hora de prohibir totes les proves nuclears, fetes per qualsevol i en qualsevol lloc. No hi ha excusa per retardar la consecució d’aquest objectiu». Aquesta petició la va fer ahir coincidint amb el Dia Internacional contra els Assajos Nuclears, una data que marca el 30 aniversari del tancament de l’espai de proves nuclears de Semipalàtinsk, al Kazakhstan, l’emplaçament més gran d’aquest tipus a l’antiga Unió Soviètica.

El mandatari va recordar que aquest tipus de pràctiques al llarg de la història ha causat un enorme patiment humà i un gran dany ambiental. Moltes persones van haver de ser resituades de les seves terres, «pertorbant les seves vides i els seus mitjans de subsistència», alhora que es van destruir entorns i ecosistemes, «cosa que necessitarem dècades, si no segles, per guarir».

El tancament de l’espai kazakh per a l’assaig de proves nuclears va marcar el final de l’era d’aquestes proves sense restriccions, i poc temps després diverses nacions van començar a negociar el TPCE, que prohibeix les proves d’armes nuclears explosives «en qualsevol lloc, per qualsevol país».

El TCPE va ser posat en marxa el 1996 i fins ara l’han firmat 185 i ratificat 170 països, inclosos tres estats posseïdors d’armes nuclears. No obstant, Nacions Unides demana que sigui firmat i ratificat per 44 països més que disposen de tecnologia nuclear.

I és que, tot i que la normativa contra els assajos nuclears s’ha anat desenvolupant al llarg de les tres últimes dècades, Guterres va lamentar que no s’hagi aprofitat tot el potencial del TPCE ja que malgrat acceptació gairebé total, encara no ha entrat en vigor.

Finalment, Guterres va reivindicar el Dia Internacional contra les Proves Nuclears com una oportunitat per «prohibir totes les proves nuclears, fetes per qualsevol persona i en qualsevol lloc».