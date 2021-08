Han passat la malaltia o han estat correctament vacunats, però no poden obtenir el passaport covid de la Unió Europea amb el qual moure’s entre països i en alguns casos accedir a l’interior de locals. Les esquerdes en el sistema per obtenir aquest document afecten milers de persones, que es veuen embolicades en un embut burocràtic i, de rebot, els metges de família, que estan rebent un degoteig de consultes de pacients que busquen una solució. Milers de casos per setmana s’atenen en els centres de salut, segons càlculs dels professionals, que lamenten el temps que han de destinar a tractar de resoldre, sense èxit, aquests problemes.

Obtenir el passaport covid es pot fer a través de tres vies diferents: estar vacunat amb la pauta completa, haver passat la malaltia o tenir una prova diagnòstica recent. El més gran problema, segons expliquen afectats i metges de família, arriba a l’hora d’obtenir l’anomenat certificat de recuperació, que acredita que s’ha passat la malaltia. Aquest certificat només es pot obtenir amb una prova PCR positiva en els últims 180 dies. El reglament europeu no admet la prova d’antígens positiva com a certificat de recuperació. «Molts pacients han estat diagnosticats en un centre de salut amb test d’antígens i ara aquesta prova no els serveix per descarregar-se el certificat covid perquè no en tots els casos es fa una PCR de confirmació», explica una metge de família.

Aquestes persones tampoc poden optar al certificat de vacunació, ja que hi ha un marge de temps entre que el pacient passa la malaltia i rep una dosi de la vacuna. Fins fa poques setmanes aquest interval era de sis mesos, Sanitat acaba d’escurçar-lo a quatre setmanes. L’única alternativa perquè aquestes persones puguin obtenir un certificat que els permeti viatjar és fent-se una prova diagnòstica, però la validesa d’aquest certificat serà de 72 hores per a la prova PCR i de 48 hores per a la prova d’antígens des de la seva realització, la qual cosa perjudica i obliga a realitzar un gran desemborsament a les persones que necessiten viatjar constantment per motius de treball. A més, per a poder acreditar els resultats de les proves d’antígens s’han d’emprar algun dels kits comercials aprovats per la Unió Europea.

Però els test d’antígens no estan sent l’únic problema a l’hora de descarregar el certificat de la Unió Europea. Els metges de família adverteixen que hi ha molts inconvenients quan el diagnòstic s’ha fet en una clínica privada. «Les dades no es bolquen correctament al nostre sistema i per tant oficialment la persona ni ha passat la malaltia ni està vacunada».

També estan patint moltes traves persones que ja van passar la malaltia i a les quals el canvi de criteri sobre quantes dosis rebre els va agafar enmig de la vacunació. És el cas d’M. G., una veïna d’Alacant que va emmalaltir en la primera onada. «Al principi a mi m’havien de posar les dues dosis de la vacuna, però als pocs dies de rebre la primera, Sanitat va anunciar que els qui havien passat la covid només rebrien una dosi». Així va succeir en el seu cas, «però quan em descarrego el certificat de vacunació, apareix que només tinc posada una dosi de dues». Malgrat que ha trucat al telèfon gratuït de Sanitat, M. G. no ha aconseguit que es modifiqui aquesta informació. «L’única cosa que he pogut aconseguir és que el meu metge de família em faci un certificat que ha d’anar acompanyat de la PCR positiva del seu moment, però dubto molt que aquest document em serveixi per moure’m a l’estranger perquè no és el reglamentari».

Recomanacions pel Ministeri

Recentment, el defensor del poble, Francisco Fernández Marugán, ha enviat diverses recomanacions al Ministeri de Sanitat per millorar el passaport covid. La institució «ha rebut al llarg de l’últim mes un nombre elevat de queixes sobre incidències vinculades al certificat covid digital de la UE que emeten les autoritats espanyoles».

D’una banda, adverteix Fernández Marugán, el certificat de vacunació espanyol no recull clara i expressament que les persones amb una sola dosi, per haver superat la malaltia, o amb dues dosis de vacunes diferents, han rebut un cicle complet de vacunació. D’altra banda, el reglament de la Unió Europea «no reconeix les proves d’antígens o les proves serològiques d’anticossos per a donar validesa a un contagi i exigeix per a poder certificar la recuperació en el passaport covid que el diagnòstic s’hagi fet mitjançant una PCR».