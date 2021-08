Espanya ha registrat 7.767 positius de covid-19 i 194 defuncions des de dilluns. D'aquesta manera, la xifra d'infectats des de l'inici de la pandèmia el març del 2020 és de 4.855.065 i la de víctimes és de 84.340, amb una incidència acumulada a 14 dies de 233,75 infeccions per cada 100.000 habitants, 8,43 punts inferior les últimes 24 hores. Andalusia encapçala els contagis en els últims 7 dies amb 7.297 casos, seguida per Madrid (7.185) i Catalunya (5.228). Des de l'inici de la pandèmia, Catalunya és on més contagis s'han acumulat amb 893.045 casos, seguida per Madrid (875.815) i Andalusia (785.356). En els darrers 7 dies hi ha hagut 319 víctimes mortals, 55 de les quals a Andalusia i 39 a Castella la Manxa. A Catalunya n'hi ha hagut 21.