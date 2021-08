Corea del Nord ha anunciat al món que ha reprès la seva carrera nuclear. Ho suggereix l'activitat en el seu reactor més icònic que ha consignat l'últim informe de l'Organisme Internacional de l'Energia Atòmica (OIEA). El fracàs de les negociacions amb Donald Trump i el mitigat interès de Joe Biden per reprendre-les empenyen cap a un espiral d'acció-reacció d'elements coneguts: abús nuclear, condemna global i sancions, distensió, negociacions, acords ... i abús nuclear.

L'informe ja compta amb la condemna. La troballa és «profundament problemàtica», «una causa de seriosa preocupació« i «una clara violació de les resolucions de l’ONU», aclareix l’OIEA. El reactor nuclear de Yongbyon romania tancat des que Kim Jong-un, després d'encadenar diversos llançaments de míssils intercontinentals, va emprendre la via diplomàtica a finals de 2018. Les imatges preses des de satèl·lits han detectat la retirada d'aigua que hauria estat utilitzada per refredar el reactor. També hi ha tràfec en un laboratori proper on presumptament les barres de combustible es processen en plutoni per elaborar les bombes nuclears. L'assumpte està embolicat en les especulacions habituals que envolten a Corea del Nord des que 13 anys enrere va fer fora els inspectors internacionals. Es desconeix si s'està processant alguna cosa i, en aquest cas, si són barres noves o elaborades anys enrere.

Informar-ne el món

Queden menys dubtes sobre el seu missatge. Yongbyon és la instal·lació més icònica del programa nuclear nord-coreà, ha estat el seu nucli durant dècades i ha servit com a termòmetre de les relacions bilaterals. Pyongyang va enderrocar el 2008 una de les seves torres de refredament després d’un acord amb Washington i la va aixecar quan van tornar les tensions. «Tenim sospites que disposen de més instal·lacions, però és l'única que Pyongyang ha reconegut. És molt probable que hagin seguit amb el seu programa nuclear en instal·lacions subterrànies perquè mai van arribar a cap acord amb els Estats Units. Saben que l'OIEA, Estats Units i Corea de Sud monitoren Yongbyon des de satèl·lits i que l’activitat es detectaria de seguida», va jutjar Ramon Pacheco, professor de Relacions Internacionals del King College i expert en Corea del Nord. Les imatges no revelen que Pyongyang hagi reprès el seu programa nuclear sinó la seva intenció d'informar el món que l'ha reprès.