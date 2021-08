El Govern britànic considera que encara queda «un llarg camí per recórrer» fins a poder oferir «reconeixement diplomàtic» als talibans a l’Afganistan, quan representants internacionals analitzen com relacionar-s’hi. El secretari d'Estat britànic per a l'Orient Mitjà, James Cleverly, va afirmar que l’executiu és «escèptic» sobre les promeses fetes pels talibans.