La ministra d’Igualtat, Irene Montero, va assenyalar aquest dilluns que «totes les cultures i religions» tenen formes, «d’oprimir a les dones» i de «disciplinar el seu cos» amb «diferents nivells de duresa». «Passa a l’Afganistan, amb el dret a l’accés a una ocupació, a l'educació, a la salut, però també passa a Espanya amb taxes intolerables d'assassinats per violència masclista», va declarar.

En una entrevista a Radiocable, recollida per Europa Press, Montero va ser preguntada per la situació de pèrdua de drets de les dones afganeses i les similituds amb algunes situacions que es plantegen a Espanya.

La titular d’Igualtat va insistir que a Espanya «encara es comptabilitzen» els assassinats masclistes en el marc de la parella quan «també es produeixen feminicidis» en els quals els assassins no tenen relació sentimental amb la víctima. En aquest sentit, es va referir a les taxes de violacions i violència sexual al país que estan «normalitzades».

«Totes vivim en societat patriarcal», va insistir, per assenyalar que «la clau no està en fer una mena de competició o de rànquing per veure qui és més masclista». Segons la seva opinió, la solució està en fer «aliances» feministes «entre els projectes de resistència i emancipació» entre les diferents cultures i països «per acabar amb el patriarcat».

En aquest sentit, va assenyalar que els drets de les dones també estan en perill en el context europeu. Així, recorda la sortida de Turquia del Conveni d'Istanbul sobre la violència contra la dona fa uns mesos i va advertir que hi ha països europeus, com Polònia i Hongria, que han amenaçat d'anar-se'n. Aquests retrocessos en aquests països, va indicar, «també poden passar a Espanya».

Debat sobre el vel

Preguntada per un possible debat sobre l'ús del vel o el burca, Montero va apuntar que «la prohibició no és la solució« i va cridar a incloure en aquest debat a les dones que fan servir aquestes peces. «Aquest debat no es pot tenir sense aquestes veus». Tot i això, va assenyalar les conseqüències negatives que, a parer seu, el «vel integral» té per a «la salut de la dona».

Crítiques d’Arrimadas

La presidenta de Ciutadans, Inés Arrimadas, va qualificar de «barbaritat intolerable» les paraules de la ministra d’Igualtat, Irene Montero, sobre la situació de les dones a l'Afganistan i a Espanya. Considera que ha ofès tant a les afganeses com a la democràcia espanyola, i per això li va exigir que retiri el que va dir i demani perdó. «Espanya és un dels millors països del món per néixer dona. Irene Montero és molt afortunada de ser espanyola i aquestes paraules són una barbaritat intolerable. Ha de retirar-les i demanar disculpes per ofendre a les dones afganeses i a la nostra democràcia», va escriure Arrimadas en un missatge al seu compte de Twitter.