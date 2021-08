El 4 de desembre de 2018 va caducar el mandat del Consell General de Poder Judicial (CGPJ). Des de llavors, han passat gairebé tres anys l'òrgan en funcions. Mil dies de bloqueig, concretament. Una xifra rodona que aquest dilluns va aprofitar el PSOE per tornar a la càrrega. Per seguir demanant al PP, potser amb termes més gruixuts però amb el mateix fons, que segui a negociar la renovació dels òrgans constitucionals. Però més enllà d'aquesta apel·lació, hi ha poca cosa. No hi ha previsió de promoure cap reforma legal ni tampoc, per ara, contempla el president de Govern telefonar a Pablo Casado per buscar una aproximació. Sí que reprendrà els contactes amb els conservadors la nova ministra de Justícia, Pilar Llop. Els conservadors tampoc mouen fitxa i s'aferren a les recomanacions de la Unió Europea per mantenir el seu «no» a la renovació de les institucions.

Al seu torn, a punt de creuar el zenit de la legislatura, Pablo Casado està començant a armar el seu projecte per a les pròximes eleccions generals. Encara falten molts mesos fins a la tardor de 2023, quan previsiblement s'obriran les urnes, però al PP ja tracen plans per a quan arribin a la Moncloa. El primer pas serà la convenció que celebraran els conservadors a finals de setembre i principis d’octubre per tenir «preparades totes les reformes que Espanya necessita», va explicar el secretari general dels populars, Teodoro García Egea.

«No hi ha temps per a més experiments. Espanya exigeix la fiabilitat del PP per recuperar el futur», va sentenciar el dirigent conservador després de la reunió de Comitè de Direcció del partit. Després de diversos dies en què Casado ha endurit el seu to amb el president de Govern, García Egea va lamentar que «cada dia que passa amb [Pedro] Sánchez a La Moncloa, Espanya retrocedeix en el seu objectiu d'una recuperació plena».