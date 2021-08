«Aquest vídeo tracta de polítics que s’han comportat malament... de fracassar i cagar-la en assumptes essencials que qualsevol alt càrrec polític hauria de controlar, de falta de respecte i mentides davant la població, d’activitats il·legals que no són combatudes sinó protegides per la política, del malbaratament evident de milions d’euros de diners públics».

L’últim vídeo de contingut polític del youtuber alemany Rezo difícilment podria començar de manera més contundent. El popular ‘influencer’, amb més de dos milions de seguidors als seus diferents canals de Youtube, un milió a Instagram i prop de mig milió a Twitter, el va pujar el 21 d’agost a la xarxa. Les reproduccions van superar en pocs dies els tres milions només a Youtube.

«Rezo colpeja de nou», van reaccionar diversos mitjans al vídeo, que repassa en gairebé mitja hora incompetències, mentides, corrupció i col·lusió entre poder polític i econòmic protagonitzades els últims dos anys per diferents figures polítiques alemanyes.

No és la primera vegada que aquest noi –habitualment creador de continguts d’entreteniment per a gent jove– llança un vídeo de crítica política. Ja el maig del 2019, poc abans de les últimes eleccions europees, va publicar «La destrucció de la CDU», on carregava amb duresa contra el conservadorisme alemany. Gairebé 20 milions de reproduccions té acumulades aquest vídeo. En l’actual, titulat «Destrucció Part 1: incompetència», la víctima principal torna a ser la CDU-CSU.

Minuciosa documentació

A primera vista es podria pensar que els vídeos de crítica política de Rezo són un intent oportunista i demagògic a poques setmanes de les pròximes eleccions federals. No obstant, es tracta d’una crítica fundada i minuciosament documentada –recolzada en una llista de més 100 fonts.