Les agressions contra tres reporters en pocs dies han encès a Itàlia l’alarma del sector periodístic, que ahir es va manifestar al centre de Roma, i del Govern italià. Tant que la titular d’Interior, Luciana Lamorgese, va avisar que reunirà la Unitat de Coordinació del seu ministeri per analitzar el fenomen, lligat a la protesta dels antivacunes i en el qual la presència de grups extraparlamentaris d’extrema dreta també està sent un dels elements recurrents.

La primera reportera agredida, Antonella Alba, de la cadena de televisió RaiNews24, va ser atacada dissabte mentre cobria una manifestació dels antivacunes a Roma. Després de preguntar qui era, la van insultar i la van ferir en l’intent de fer-se amb el seu telèfon mòbil.

Els responsables de l’agressió, va informar Sky24, van ser «alguns integrants de Forza Nuova», un grup sense representació al Parlament però que tot i això des de fa dècades es veu cíclicament embolicat en disturbis al carrer en moments d’alta tensió social. El mateix ha passat aquests dies a la capital italiana, on un dels líders romans del grup, Giuliano Castellino, fins i tot ha arengat la gent des del sostre d’un cotxe.

Amenaces de mort

Fabrizio Nonis, un periodista gastronòmic, va ser atacat divendres al costat del seu fill de 22 anys i va patir una perforació de timpà després d’una violenta pallissa executada per ultres de l’equip de futbol Hellas de Verona -tradicionalment proper a moviments de la dreta radical-, en un dels primers partits després de la pausa estiuenca i les restriccions per la pandèmia. I a Francesco Giovanetti, que també va acabar a l’hospital, el van agredir dilluns davant de la seu del Ministeri d’Educació durant una protesta del sector docent contra el passaport sanitari, el document que certifica que o s’està vacunat o ja s’ha passat la COVID-19 . «O deixes de filmar, o et tallo la gola», li va arribar a dir l’atacant abans de clavar-li al cronista diversos cops de puny, va explicar Giovanetti. L’agressor, segons va constatar la policia, va resultar ser un treballador escolar sense un contracte fix ni afiliació política coneguda, però que posseïa armes de foc que ara han estat confiscades. Finalment va ser detingut.

D’aquí la resposta del Ministeri d’Interior. Aquest organisme «permetrà, com sempre ha fet, les manifestacions pacífiques que respectin les regles, però no seran admesos actes de violència i amenaces», va explicar la institució.

En tot cas, no són casos aïllats. Des que aquest estiu el Govern italià va decidir introduir una sèrie de normes que limiten les activitats que poden fer aquells que no es vacunen, també diversos metges han denunciat un creixement de les intimidacions i les amenaces.