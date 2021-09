L’objectiu era més polític que sanitari. Sobretot, després de l’arribada en els últims mesos de la variant delta, amb una capacitat de contagi més gran que d’altres i que ha forçat els epidemiòlegs a redefinir en aquesta pandèmia el concepte d’immunitat de grup. Fins aleshores, es calculava que amb un 70% de la població vacunada el coronavirus perdria la seva capacitat de propagar-se. Ara es desconeix on seria el llindar de protecció: probablement entre el 85% i el 90% dels ciutadans immunitzats. En qualsevol cas, Espanya ja ha arribat a aquest percentatge del 70% amb la pauta completa. La meta es confirmarà previsiblement avui, ja que les dades van amb un dia de retard, però va provocar que ahir, al Congrés, el Govern presumís d’haver fet, juntament amb el Sistema de Salut, les comunitats autònomes i tota la societat espanyola, les coses millor que altres països de l’entorn europeu.

«Hem complert l’objectiu», va dir la titular de Sanitat, Carolina Darias, durant la seva compareixença a la cambra baixa. Espanya, va explicar la ministra, és un «referent a escala mundial»: està per davant de tots els països grans de la Unió Europea (UE), com Alemanya, França i Polònia, i també del Regne Unit, malgrat que en un primer moment els britànics van disposar de moltes més dosis de la vacuna.

«Espanya porta millor ritme de vacunació, ho dic clarament i obertament. El procés de vacunació suscita admiració i sorpresa. Els meus col·legues em pregunten com hem estat capaços de fer-ho. El rebuig de la vacunació és minoritari i gairebé inexistent a les franges de més edat. El comportament de la població ha estat exemplar. És un dels països més protegits, amb més seguretat davant la COVID», va insistir Darias.

Segons l’últim informe del Ministeri de Sanitat, el 69,5% (gairebé 33 milions de persones) de tota la població espanyola ja compta amb la pauta completa. Però aquesta és una fotografia del dia anterior, així que el més probable és que avui , tenint en compte que el percentatge creix una mitjana de cinc dècimes cada dia, el departament que dirigeix Darias confirmi que s’ha arribat a aquest objectiu. Depenent de com es miri, el Govern ha complert o no amb l’objectiu. En un primer moment, el cap de l’executiu, Pedro Sánchez, va assenyalar que s’aconseguiria a finals d’agost. No obstant això, el 10 de maig el líder socialista va anar un pas més enllà. «Som a només 100 dies d’aconseguir el 70% de la població espanyola vacunada», va dir Sánchez.

El termini es va complir el 18 d’agost, sense que s’arribés al que s’havia anunciat. L’estiu va implicar una disminució de les punxades, a causa de les vacances, l’elevat nombre de contagis en aquesta cinquena onada i el fet que alguns joves, que són majoritàriament els que falten per immunitzar-se, tinguessin menys pressa per fer-ho, en considerar que no corrien un greu risc. Però la decisió de moltes autonomies de reduir de sis a dos mesos el termini per vacunar amb una sola dosi els qui han tingut la COVID, juntament amb la revisió de les dades proporcionades per Andalusia, han provocat que el ritme es recuperi.

Una «eufòria excessiva»

L’oposició, no obstant això, va coincidir a qualificar de triomfalista el discurs de Darias, en posar tot el focus en la vacunació i no en l’elevat nombre de contagis durant el començament de l’estiu, tendència que fa setmanes que es reverteix: d’una incidència acumulada de prop de 700 al juliol s’ha passat als 233,75 d’ahir. Fins i tot socis tradicionals de l’Executiu, com el PNB, van criticar el to de la ministra per la seva «excessiva eufòria».

El PP va ser molt més dur. La seva diputada Ana Pastor, exministra de Sanitat, va carregar contra l’executiu per la cinquena onada, les xifres de morts, la negativa a aprovar una llei de pandèmies i la tardança a encarregar un estudi sobre la immunitat en les persones grans.