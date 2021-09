Un mes i tres dies després d’haver assumit el càrrec, el president peruà Pedro Castillo està a punt de perdre el seu segon ministre i s’albira a l’horitzó una sagnia més gran dins del seu equip de Govern. El ministre de Treball, Iber Mariví, es va veure obligat la nit de dilluns a posar el seu càrrec a disposició de Castillo després que l’oposició de dretes i part de la premsa l’assenyalés per uns suposats vincles amb el terrorisme. Mariví ha estat sindicalista i se l’ha relacionat amb Movadef, el braç polític de Sendero Luminoso.

La permanència de Mariví va començar a penjar d’un fil després que el diari de Lima El Comercio revelés uns informes en què se’l vinculava amb uns atemptats del grup armat que van tenir lloc entre 1980 i 1981. Aquest mateix mitjà també ha tret a la llum un document policial de 2004 en el qual s’investiga Mariví per instigació al terrorisme.

La presidenta del Congrés, Maricarmen Alva, va exigir a Twitter la renúncia o destitució immediata del ministre. La seva permanència, va assenyalar, «és insostenible».

Els peruans esperen expectants la decisió de Castillo. «Els vaivens relacionats amb la continuïtat de Mariví en el Gabinet Ministerial són doblement ofensius. I, francament, resultarien fins i tot irrisoris si no fos perquè estan vinculats amb un tòpic tan escabrós com ho és el de la sanguinària actuació de Sendero Luminoso i l’estela de mort, dolor i angoixa que els seus membres van estendre per tot el país amb bales i explosions, i perquè parlem ni més ni menys que del mateix Govern», va dir El Comercio en el seu editorial d’ahir. El diari va lamentar que Castillo optés «pel silenci». Pel que fa al primer ministre, Guido Bellido, el va desqualificar sense contemplacions: «No te’n pots refiar».

En declaracions al portal de notícies Sudaca.pe, Bellido va assegurar que la sortida de Mariví del Govern seria qüestió d’hores: «Hem avaluat l’escenari polític i hem vist per convenient aquesta sortida». No obstant això, el propi primer ministre va matisar després aquestes paraules i va dir, en general, que el Govern avaluarà l’«acompliment dels ministeris més qüestionats» amb «les atribucions» que li atorga pel Parlament. Divendres passat, el Congrés li va donar a Bellido un vot de confiança el caràcter provisional del qual ha quedat clar immediatament.

Mariví va fer referència a les declaracions de Bellido i va dir que, si bé va posar el seu càrrec a disposició, «en cap moment» va ser acceptada la seva renúncia. «No permetré que els irracionals cops de la ultradreta i alguns mitjans de comunicació desestabilitzin políticament el govern del poble», va afirmar, tot afegint que condemna el terrorisme i està «lliure d’imputacions». La comèdia d’embolics va continuar quan el mateix Bellido va voler «aclarir» que, si bé havia «recomanat» que el ministre fes un pas al costat, «això no vol dir que ell hagi renunciat».