Dos policies van morir i dos més van resultar ferits ahir en un atac amb explosius perpetrat en una carretera del departament d’Antioquia i que les autoritats atribueixen al Clan del Golf, també conegut com a Autodefenses Gaitanistes de Colòmbia (AGC), principal banda criminal del país.

El subdirector de la policia colombiana, general Hoover Penilla, va detallar que els uniformats es desplaçaven per la carretera que uneix els municipis de Frontino i Uramia quan va ser activada una càrrega explosiva que havia estat deixada sobre la via. «Han mort dos dels nostres homes, dos han resultat greument ferits, els quals ja han estat traslladats a la ciutat de Medellín i es troben en un centre assistencial. Aquest fet és atribuïble al Clan el Golf, concretament a la subestructura que dirigeix Richard en aquest sector d’Antioquia», va afegir l’oficial.

El Clan del Golf va néixer després de la desmobilització de les paramilitars Autodefenses Unides de Colòmbia (AUC) el 2006 i es dedica principalment a negocis il·legals com el narcotràfic i la mineria il·legal. El territori on va ser perpetrat l’atemptat ha guanyat importància per als grups armats il·legals.