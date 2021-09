La precipitada sortida dels Estats Units de l’Afganistan, consumada definitivament ahir, ha obligat els Vint-i-set a afrontar de forma urgent un possible èxode massiu d’afganesos i una nova crisi de refugiats a les portes d’Europa. En una reunió extraordinària celebrada ahir a Brussel·les, els ministres d’Interior de la Unió Europea es van comprometre a treballar per evitar «moviments migratoris il·legals incontrolats a gran escala» i que es repeteixi la crisi de 2015, quan més d’un milió de persones van arribar a Europa fugint de la guerra a Síria.

Els Vint-i-set són conscients de la «gravetat» de la situació, però consideren que les persones que necessiten protecció han de rebre-la «a la regió», és a dir, a països veïns a l’Afganistan com el Pakistan, l’Iran o Turquia. Un plantejament que ja ha generat en les últimes setmanes retrets de Turquia, on viuen quatre milions de refugiats sirians. «No som el magatzem d’Europa», advertia recentment el president turc, Recep Tayyip Erdogan, que, després de la crisi de 2015, va tancar un acord amb la UE per mantenir refugiats sirians al seu territori a canvi de 6.000 milions d’euros.

A les seves crítiques s’hi sumen les reticències dels governs europeus que no volen convertir-se ni en la porta d’entrada de milers d’immigrants refugiats, com és el cas de Grècia, ni en país d’acollida, com és el cas dels països de l’Europa central i de l’est. «No podem tenir milions de persones sortint de l’Afganistan i que vinguin a la Unió Europea i certament no a través de Grècia», advertia fa una setmana el ministre d’Immigració grec, Notis Mitarachi.

Moviments incontrolats

Una postura que va aconseguir imposar-se en la reunió extraordinària d’ahir. En la seva declaració, els Vint-i-set advertien contra els incentius a la immigració il·legal i reafirmaven el seu compromís a donar suport financer als països veïns de l’Afganistan, inclosos països de trànsit, per reforçar les seves capacitats i garantir que les persones que necessitin protecció la rebin «principalment a la regió». Encara que els Vint-i-set no van esmentar xifres, la Comissió Europea estaria treballant en un paquet d’ajudes de 600 milions.

«L’important ara és enviar el missatge correcte: Quedeu-vos-hi i donarem suport a la regió perquè ajudi la gent allà», va explicar el ministre d’Interior d’Àustria, Karl Nehammer, durant una compareixença conjunta amb els seus homòlegs de Dinamarca i República Txeca. «La gent no ha de venir a Europa, s’ha de quedar a la regió», va afegir el danès Mattias Tesfaye. Dit planerament, Europa no vol una nova onada d’afganesos arribant a les seves portes ni reviure la situació de fa sis anys. De moment , segons va explicar la comissària d’Interior, Ylva Johansson, no han detectat «moviments de sortida massius de l’Afganistan a països veïns» tot i que va reconèixer que «la situació pot canviar en les pròximes setmanes o mesos» i que «cal estar preparats per a tots els escenaris «.

Evitar la crisi humanitària

Segons el parer de Brussel·les, la millor manera de prevenir una crisi migratòria és evitar una «crisi humanitària dins de l’Afganistan i que els drets humans no es vegin trepitjats». «Després, si hi ha més afganesos que van als països veïns, ja veurem quin tipus de suport és millor. Pot ser ajuda directa als afganesos o iniciatives de reassentament per a grups vulnerables però no calcarem el pla de cooperació de la UE amb Turquia», va assegurar Johannson, que va anunciar la convocatòria d’un fòrum internacional per debatre l’acollida de refugiats.

Segons va explicar, durant el Consell van ser diversos els estats membres que van destacar la necessitat d’aprofitar la crisi afganesa per donar una empenta al pacte d’immigració i asil. Entre ells Espanya, que considera que és el moment propici per impulsar un acord. Tot i que no va donar xifres sobre quants refugiats podrien acceptar, el ministre d’Interior, Fernando Grande-Marlaska, va insistir que «Espanya acceptarà la responsabilitat individual que li correspongui dins de la Unió Europea».

La declaració també destacava la importància d’una comunicació externa i interna unificada i coordinada, advertia contra els intents d’instrumentalitzar la immigració il·legal i es comprometia a fer el possible per evitar que la situació generi noves amenaces a la seguretat per als ciutadans europeus. «Han de fer-se tots els esforços per garantir que el règim talibà cessi tots els seus vincles amb el terrorisme internacional i que l’Afganistan no es converteixi de nou en un santuari per a terroristes», assenyalava el document.