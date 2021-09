La cadena de pubs britànica JD Wetherspoon va anunciar ahir que s’està veient afectada per problemes d’escassetat causats pel Brexit i la pandèmia de coronavirus, que han pertorbat el proveïment de restaurants i supermercats. Els problemes de proveïment llasten des de fa diversos mesos les empreses britàniques. Són conseqüència tant de la pandèmia, que va accentuar l’èxode dels treballadors estrangers, com del Brexit, que complica l’entrada al Regne Unit de treballadors oriünds de la Unió Europea, com camioners d’Europa de l’Est. «Estem afrontant problemes de proveïment» i les cerveses Carling i Coors «no estan disponibles en alguns pubs», va assenyalar Eddie Gershon, un portaveu de Wetherspoon.