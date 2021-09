Després del final de les evacuacions caòtiques a l’aeroport de Kabul, l’èxode ja ha començat. Desenes de milers d’afganesos es concentren a les fronteres del país amb els seus veïns -sobretot a les que porten a l’Iran i el Pakistan- per fugir dels talibans després que aquests prenguessin el control de l’Afganistan després de la desbandada dels EUA i els seus aliats i de l’anterior exèrcit regular afganès.

«Un nombre enorme de persones estan esperant al costat afganès de la frontera que obrim la porta», va dir un guarda fronterer pakistanès a l’agència Reuters. Aquestes desenes de milers de persones se sumen als prop de 120.000 afganesos que van poder abandonar Kabul en els avions d’evacuació dels països de l’OTAN. Però aquestes xifres de fugits són petites en comparació amb el que pot passar en les pròximes setmanes i mesos. L’ONU calcula que fins a mig milió d’afganesos intentaran fugir del seu país en el que queda d’any.

«En termes quantitatius, esperem veure prop de 500.000 nous refugiats a la regió. Aquest és el pitjor escenari que contemplem, encara que de moment no hàgim vist un flux massiu d’afganesos. La situació dins de l’Afganistan està evolucionant molt més ràpid del que ningú esperava», va dir aquesta setmana Kelly Clements, Alta Comissionada de l’ONU per als refugiats.

Aquest flux, però, ja s’entreveu a l’horitzó. En els últims dies, la gran majoria de ciutats afganeses s’han omplert de mercats ambulants en què els habitants venen totes o gairebé totes les seves pertinences: des de taules i cadires fins a televisors, armaris, cassoles, coberts i prestatgeries. Amb els bancs tancats -amb enormes cues a les portes per treure els diners-, l’objectiu dels afganesos que ho venen tot està clar: o protegir-se de la crisi humanitària que plana sobre una Afganistan governada pels talibans i aïllada del món o , directament, aconseguir el màxim de diners possible per poder pagar-se la ruta d’escapament.

Murs i barreres

Actualment, prop de sis milions d’afganesos viuen al Pakistan i l’Iran, i els dos països han assegurat no estar preparats ni voler rebre més refugiats. Així que els afganesos que aconsegueixen abandonar el seu país i superar els llocs fronterers tancats no es queden en aquests dos països, sinó que continuen el seu camí.

De l’Iran van a peu fins a Turquia, on el Govern, en la línia que els separa del país persa, està construint un mur a tota velocitat. Si aconsegueixen entrar a Turquia, aquest no serà el destí final. Els turcs tenen experiència en això, i Recep Tayyip Erdogan, el president del país, ja va avisar la setmana passada: «No som el magatzem d’Europa».

Però l’arribada massiva d’afganesos a la frontera turca encara no ha passat, i la majoria dels que intenten sortir del seu país segueixen encara bloquejats a les seves fronteres, que estan tancades. D’elles només aconsegueixen sortir les persones amb salconduits d’altres països: gent que no va aconseguir ser evacuada a l’aeroport de Kabul, que ara està tancat. «Els següents dos o tres mesos són clau. Tenim por que hi hagi un increment d’atacs gihadistes a la nostra frontera amb l’Afganistan», va dir ahir un oficial pakistanès anònim a la premsa del seu país.

La crítica de Sassoli

Per part seva, el president del Parlament Europeu, David Sassoli, va considerar «decebedora» la resposta dels governs europeus a l’Afganistan, i particularment la posició comuna tancada dimarts pels ministres d’Interior de la UE sobre aquest país. I ho va dir alt i clar en el Fòrum Estratègic de Bled organitzat per la presidència semestral de la UE, que lidera Eslovènia, i al qual van acudir el president de la UE, Charles Michel, i diversos mandataris europeus. «Tothom ha pensat en els que han treballat amb ells i en les seves famílies, però ningú ha tingut el coratge d’oferir refugi a aquells les vides dels quals encara estan en perill», va criticar. «Hem vist a països de fora de la Unió Europea proposar-se per acollir sol·licitants d’asil afganesos però no hem vist un sol Estat membre fer el mateix», va criticar, tot afegint que la UE no pot pretendre que «la qüestió afganesa» no li concerneix.

El portaveu talibà a Doha, Qatar, Abbas Stanikzai, va assegurar ahir a la BBC que el nou govern de l’«Emirat Islàmic de l’Afganistan» serà anunciat en els propers dos dies, i que aquest nou executiu comptarà amb dones, encara que no a nivell ministerial. Les dones, van anunciar els talibans, podran tenir càrrecs menors dins del nou gabinet, encara que hi haurà una condició: que no hagin treballat per l’executiu anterior.

Aquest govern, però, sí que hauria de comptar amb figures -homes, és clar- de l’anterior Administració, com a gest dels talibans per mostrar que faran un gabinet «inclusiu».

Les negociacions per crear aquest govern van acabar ahir a Kandahar, la segona ciutat més gran afganesa, i van ser presidides per Haibatullah Akhundzada, el líder espiritual dels talibans. Segons membres de l’organització, Akhundzada serà el líder suprem de l’Afganistan, una figura semblant a la de l’aiatol·là a l’Iran.

Per sota del líder hi haurà un consell suprem, una mena de consell de ministres, que s’espera que sigui dirigit pel mul·là Abdul Ghani Baradar, el portaveu talibà en les converses de pau amb els EUA a Qatar. El nou executiu serà de majoria talibana però acollirà, si els insurgents compleixen les seves promeses, membres de la resta d’ètnies del país centreasiàtic. Abdullah Abdullah, antic cap de l’Executiu afganès,i Hamid Karzai, president fins el 2014, van participar en les negociacions.

Per altra banda, el material militar dels Estats Units donat al derrotat Exèrcit afganès va ser utilitzat ahir pels talibans per fer una desfilada de la seva victòria. El desplegament va tenir lloc a Kandahar, llar espiritual del moviment islamista, i en ell fins i tot va participar un helicòpter.

A la carretera principal de Kandahar -la segona ciutat més gran de l’Afganistan- s’alineava una llarga filera de Humvees, vehicles militars utilitzats per les tropes internacionals. Molts d’aquests tot terrenys portaven la bandera blanca i negra dels talibans a les seves antenes.

El nou govern serà anunciat en els propers dies

Els talibans fan una desfilada de la victòria a Kandahar amb vehicles militars dels Estats Units

a.r.cutiller. istanbul/kabul