Les dones de Texas es van despertar ahir en un món amb els seus drets reduïts i un calfred d’indignació i por sacseja als Estats Units tots els que lluiten al país pels drets reproductius i temen i auguren una regressió. La llei S.B. 8, la normativa d’avortament més restrictiva de tot el país, va entrar en vigor davant la passivitat del Tribunal Suprem de majoria conservadora, que va decidir no actuar davant una apel·lació d’emergència per frenar l’aplicació de la llei.

La S.B. 8 prohibeix pràcticament qualsevol interrupció de l’embaràs des que es detecta el batec del fetus, normalment cap a les sis setmanes de gestació, quan la majoria de les dones embarassades ni tan sols saben que ho estan . No hi ha excepcions per violacions o incest. Amb la seva entrada en vigor es trenca la protecció garantida per Roe V. Wade, la sentència del Suprem que el 1973 va establir als EUA el dret a l’avortament.