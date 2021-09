Colpejades per la covid-19 i l’augment dels assassinats, nombroses ètnies originàries han tornat a ocupar Brasília enmig d’una lluita d’àmplies derivacions contra el Govern d’ultradreta. El president Jair Bolsonaro ha decidit complaure un cop més l’agroindústria en el seu desig d’expandir la seva activitat. Una de les claus d’aquestes aspiracions té el nom de «marc temporal» i busca reconèixer com a terres ancestrals només aquelles que estaven ocupades per les comunitats indígenes abans de 1988. A primera vista, sembla un benefici, però l’Articulació dels Pobles Indígenes del Brasil (APIB) considera que es tracta del contrari, i per això ha mobilitzat milers dels seus líders per evitar que es consumi.

Uns 900.000 indígenes, el 0,5% de la població brasilera, viuen en reserves que representen el 13% del territori brasiler. L’article 231 de la Constitució aprovada fa 33 anys sosté que aquestes comunitats són «reconegudes» per la seva «organització social, costums, idiomes, creences i tradicions», així com «els seus drets originaris sobre les terres que tradicionalment ocupen». La tasca de demarcar-les està en mans de la Fiscalia General.

L’aplicació del criteri del «marc temporal» està relacionat amb un conflicte entre indígenes i camperols a l’estat de Roraima, al nord del Brasil. Dotze anys enrere, la màxima autoritat judicial va considerar que Raposa Serra do Sol li pertanyia a la comunitat originària perquè es trobava allà quan es va promulgar la Carta Magna. Però el dictamen, diu APIB, conté un parany: molts pobles no estaven a les seves terres l’any en què va entrar en vigor el text fonamental perquè havien estat expulsats per la força. «Si STF accepta el ‘marc temporal’, podrà legitimar la violència contra els pobles indígenes i estimular conflictes a la selva amazònica i altres regions», va advertir Francisco Cali Tzay, relator especial de l’ONU per als drets dels pobles indígenes.