Impulsada per l’extraordinari rèdit que va obtenir en les eleccions autonòmiques de maig, la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, va augmentar ahir la seva aposta per la batalla fiscal entre autonomies. En la seva primera compareixença del curs polític, la dirigent popular va anunciar que el seu Govern pretén eliminar tots els impostos propis amb què compta l’autonomia. En realitat, ja només en quedaven dos: el que grava la instal·lació de màquines recreatives a establiments d’hostaleria autoritzats i el tribut sobre el dipòsit de residus.

«Madrid es convertirà en l’única comunitat autònoma de règim comú sense tributs propis», va proclamar amb orgull Ayuso per deixar en evidència l’objectiu polític de l’anunci: contraatacar les crítiques que rep la seva comunitat des d‘autonomies perifèriques, com Catalunya, Balears i la Comunitat Valenciana, de manera que aquests territoris consideren que es tracta d’una competència fiscal deslleial per part de Madrid.

Segons les dades facilitades per l’executiu d’Ayuso, a la Comunitat de Madrid la recaptació per aquests impostos només suposa el 0,02% del total, és a dir, 0,7 euros per habitant, davant d’una recaptació total de 3.415 euros per contribuent. L’any passat, la tributació total per aquests dos impostos va ser de 3,4 milions d’euros.