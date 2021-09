Les vacunes de Moderna produïdes a Espanya que van ser bloquejades al Japó després de trobar impureses en els vials contenien «partícules d’acer», segons va anunciar ahir la companyia farmacèutica, que va afegir que l’anomalia no representa un risc sanitari.

Aquestes són les conclusions de la investigació i les anàlisis de laboratori fetes per la farmacèutica nord-americana i la seva distribuïdora al Japó, Takeda, arran de la decisió del Govern nipó de bloquejar 1,63 milions de dosis de la vacuna la després de detectar-hi substàncies estranyes en alguns flascons.

Es creu que les restes procedeixen d’«un aparell de la cadena de producció» i «no suposen un risc indegut des del punt de vista mèdic», segons un comunicat conjunt publicat per Moderna i Takeda després de la investigació, en la qual també ha participat la farmacèutica espanyola Rovi, que produeix i envasa la vacuna per al mercat nipó, entre d’altres.

La causa «més probable» de les restes d’acer trobades en els vials de vacunes anticovid és la fricció entre peces d’aquest material a causa d’una avaria tècnica en la cadena de producció, un problema que hauria arribat a un dels tres lots de Moderna afectats, segons el comunicat.

Segons les anàlisis del laboratori independent, es tracta d’«acer inoxidable del tipus 316», un material usat de forma comuna en la manufactura, la indústria alimentària o present en implants mèdics i altres dispositius sanitaris.

No presenta risc

«Després d’una avaluació sanitària efectuada per Moderna i Takeda, l’escassa presència de partícules d’acer en les vacunes no representa un risc indegut per a la seguretat dels pacients i no afecta de manera adversa el perfil de risc i benefici del producte», assenyalava el comunicat.

En aquest sentit, les dues farmacèutiques van assenyalar que en cas que petites partícules d’acer fossin injectades en un múscul, «podria produir-se una reacció local, però és poc probable que provoqui altres reaccions adverses».