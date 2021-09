Pepu Hernández, el fitxatge estrella de Pedro Sánchez per a les eleccions municipals de 2019, se’n va. Deixa el càrrec de portaveu del PSOE a l’Ajuntament de Madrid i la seva acta com a regidor a la capital, i surt de la política municipal. «Deixo pas», segons ell mateix va traslladar als seus companys de grup en una reunió. El rellevarà en el càrrec la regidora Mar Espinar, flagell de Manuela Carmena durant el seu temps com a alcaldessa (2015-2019) i successora natural.

Hernández dona per «finalitzada la seva etapa» al consistori de la capital, tal com va notificar la gestora que dirigeix ​el PSOE-M en un comunicat, en què a més agraïa al ja exportaveu el seu «enorme compromís» amb el projecte del partit i el «gran treball desenvolupat en favor d’una ciutat més justa».

La sortida de l’exseleccionador nacional de bàsquet és, però, un alleujament per als seus companys de files. Ja estava clar des de les últimes eleccions, en les quals va obtenir el pitjor resultat històric dels socialistes -un 13,75% dels sufragis, vuit escons i quarta força política, per darrere de Més Madrid, PP i Ciutadans-, que no repetiria com a candidat el 2023. De fet, sempre es va especular amb la seva presència en el Govern de Sánchez, però el president no el va repescar en cap moment, ni tan sols per al càrrec que podria haver estat més obvi, el de president del Consell Superior d’Esports, lloc que ocupa, des del mes de març passat, l’exsecretari general del PSOE-M José Manuel Franco.

L’aterratge de Pepu Hernández a la candidatura municipal al gener de 2019 va ser, de fet, sorprenent. Va arribar després de diversos descarts. S’havien estudiat bastants noms. El seu fitxatge es va gestar entre Sánchez i el seu cap de Gabinet, el llavors totpoderós Iván Redondo. El tècnic va ser patró de la Fundació de l’Estudiantes, el club en què va jugar el líder socialista en la seva joventut.