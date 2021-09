El Govern britànic està preparant plans secrets per traslladar els submarins nuclears Trident, actualment a les bases de Coulport i Faslane a la costa Oest escocesa, en cas que Escòcia assoleixi la independència en un segon referèndum. El Financial Times va alertar sobre les possibilitats que el ministeri de Defensa està estudiant si es produeix la secessió, inclòs el fet de traslladar les bases als Estats Units o França. Una altra opció seria l’adquisició d’un arrendament a llarg termini de les dues bases de la Marina Reial, creant així un nou territori exterior (British Overseas Territory) sense fronteres amb Escòcia independent. L’hipotètic territori ha estat descrit com un «Gibraltar Nuclear».

El diari econòmic cita «diversos funcionaris d’alt rang» com a fonts de l’exclusiva sobre el «nou programa nuclear» que s’està avaluant en cas de la separació d’Escòcia. Un portaveu del ministeri de Defensa es va afanyar a desmentir aquesta revelació. «No hi ha plans per traslladar la força dissuasiva nuclear de la Base Naval Clyde, que contribueix a la seguretat i economia d’Escòcia i de la resta del Regne Unit».

Segons el Financial Times, l’opció preferent seria traslladar el material nuclear d’Escòcia a la base de la marina reial de Devonport a la localitat anglesa de Plymouth. Una altra possibilitat seria portar-los a un país aliat amb els Estats Units.