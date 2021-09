Inundacions sobtades que van convertir apartaments en baixos i soterranis en trampes letals, el metro inundat i inutilitzat, carreteres que semblaven rius, tornados, destrucció i paràlisi, desenes de milers de persones sense llum i centenars de vols cancel·lats. Aquest és el panorama que va deixar l’huracà Ida, que el cap de setmana va colpejar Louisiana i Mississipí, en arribar a la regió de Nova York degradat ja en tempesta tropical però amb una força que va assotar la gran urbs i les zones veïnes, de Nova Jersey a Connecticut i Pennsilvània. Ho va fer amb una fúria que els experts no havien previst i per a la qual les autoritats no s’havien preparat, i amb almenys 24 morts va deixar el rastre de danys i mort més greu des que l’huracà Sandy va colpejar la zona el 2012.

Només a la ciutat de Nova York, que per primera vegada en la seva història va declarar una emergència per inundacions sobtades, van morir 12 persones, incloent una en un baix de Brooklyn i set a altres cases a soterranis de Queens, residències molt comunes a la comunitat d’immigrants i en una ciutat de preus immobiliaris pels núvols. Entre ells hi havia un nen de dos anys i els seus pares. Al veí estat de Nova Jersey, que també va declarar l’emergència, hi va haver a almenys vuit morts i es van comptabilitzar tres morts a Pennsilvània i una a Connecticut.

Amb els aeroports fent passos per tornar a la normalitat després de la cancel·lació de centenars de vols, Nova York es va despertar ahir també sense poder comptar pràcticament amb el servei de metro i trens de rodalies, cosa que va provocar el caos.