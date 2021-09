Les dones a Texas viuen des de dimecres en un món amb els seus drets reduïts, i un calfred d’indignació i por sacseja als Estats Units tots els que lluiten al país pels drets reproductius i temen i auguren una regressió. La llei S.B. 8, la normativa d’avortament més restrictiva de tot el país i que pràcticament equival a una prohibició total, va entrar en vigor i el Tribunal Suprem de majoria conservadora, menys de 24 hores després, va avalar amb un vot 5-4 que la norma segueixi aplicant-se, una decisió que ha disparat encara més els temors d’un retrocés de dècades.

La S.B. 8, aprovada al maig i signada pel governador republicà Greg Abbott, prohibeix pràcticament qualsevol interrupció de l’embaràs des que es detecta el batec del fetus, normalment cap a les sis setmanes de gestació, quan la majoria de les dones embarassades ni tan sols saben que ho estan. No hi ha excepcions per violacions o incest.

La llei, a més, permet que qualsevol ciutadà (ni tan sols ha de ser de Texas) pugui demandar el metge que hagi practicat l’avortament, així com qualsevol individu que pugui haver «ajudat o estat còmplice» de la dona que se sotmet a l’avortament, el que pot ser des de qui la porti en cotxe a una clínica, qui l’ajudi econòmicament, qui l’assessori o qui simplement realitzi algun tràmit, siguin familiars i amics, professionals o desconeguts.

Aquests ciutadans convertits en «vigilants» tenen, a més, un incentiu econòmic per plantejar les demandes, ja que si acaben guanyant-se poden ser compensats amb un mínim de 10.000 dòlars, el que ha portat els crítics a parlar que la llei crea «caçadors de recompenses» .

Amb la seva entrada en vigor es trenca la protecció garantida per Roe v. Wade, la sentència del Suprem que el 1973 va establir als EUA el dret a l’avortament. Es trenquen també els precedents que fins ara han impedit als estats prohibir els avortaments abans que els fetus siguin «viables», el moment en què hi ha possibilitat raonable de supervivència contínua fora de l’úter, que s’estima entre 22 i 24 setmanes.

Dimarts el Suprem, que a l’octubre estudiarà un cas sobre una altra llei regressiva de Mississipí que prohibeix els avortaments després de 15 setmanes, no va actuar davant una apel·lació d’emergència que intentava frenar la llei. Poc abans de la mitjanit de dimecres, però, va emetre finalment una decisió en la qual es nega a bloquejar la llei.