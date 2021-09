L’Agència Tributària ha fet dos requeriments a la Casa Reial perquè informi de tots els pagaments emesos en favor del rei emèrit, Joan Carles I, des de la seva abdicació el 2014 fins al final de l’exercici fiscal de 2018, segons va avançar El País.

Aquest requeriment d’informació forma part de la comprovació per part del fisc d’allò declarat pel monarca abdicat en la seva segona regularització fiscal. Hisenda s’ha dirigit a la Zarzuela en la seva condició d’entitat pagadora de l’assignació que el mateix emèrit es va fixar fins que li va ser retirada pel seu successor, Felip VI, al març de 2020.

Fins que li van suspendre l’assignació, Joan Carles de Borbó cobrava 198.845 euros a l’any. El propòsit de la inspecció és determinar si els ingressos i despeses declarades en la regularització de l’emèrit que va transcendir al febrer passat coincideixen amb els ingressos i disposicions del sou transferit per Zarzuela d’acord amb el seu pressupost.

Hisenda també investiga ingressos que funcionaris de la Casa del Rei van fer en el compte de Joan Carles I a petició d’aquest, i suposadament procedents del mateix pressupost. Aquestes investigacions rastregen quin és l’origen d’aquests diners.

Fonts del Ministeri d’Hisenda van rebutjar comentar aquest doble requeriment destacant que «ni Hisenda ni l’Agència Tributària poden parlar de contribuents ni d’investigacions concretes». Van aclarir, en qualsevol cas, el marc d’aquestes investigacions: «Quan es produeix una regularització fiscal, l’Agència Tributària comprova que aquesta sigui completa i veraç».

El passat mes de maig, l’Agència Tributària va notificar a Joan Carles I l’inici de la investigació que té oberta per a verificar el compliment de les seves obligacions fiscals. Del resultat d’aquestes indagacions sobre els comptes de l’excap de l’Estat i sobre l’origen dels gairebé cinc milions que ha lliurat al fisc per posar-se al dia depèn el futur de les diligències d’investigació que té obertes la Fiscalia del Tribunal Suprem.

També ahir, el president del sindicat de Tècnics d’Hisenda (Gestha), Carlos Cruzado, va demanar públicament que la Fiscalia del Tribunal Suprem aclareixi si va notificar al rei emèrit l’obertura de diligències d’investigació contra ell abans que aquest presentés al fisc les regularitzacions dels seus fons a l’estranger.

La Fiscalia del Tribunal Suprem afirma que Joan Carles I cobrava «comissions i altres prestacions de similar caràcter en virtut de la seva intermediació en negocis empresarials internacionals» en la comissió rogatòria cursada el passat 24 de febrer a Suïssa en les diligències que té obertes contra el rei emèrit per determinar l’origen dels seus diners, com va avançar el diari El Mundo. Només un dia després es va saber que el rei procedia a regularitzar més de quatre milions d’euros pels viatges que li havia pagat la fundació Zagatka, del seu cosí Álvaro de Orleans.

En la petició d’ajuda judicial enviada per l’equip de fiscals que encapçala el tinent fiscal del Suprem, Juan Ignacio Campos, a les autoritats suïsses es diu que «ara mateix disposa d’elements indiciaris que els fons que són objectes d’investigació tenen, entre altres, la referida procedència il·lícita», el que podria ser constitutiu dels delictes de blanqueig de capitals, delicte contra la Hisenda pública, suborn i tràfic d’influències. Determinar si és així és precisament la raó de ser de les diligències d’investigació obertes pel ministeri públic, perquè si ja hagués arribat a aquesta conclusió estaria obligada a transformar-les en la corresponent querella davant la Sala Segona del Suprem, que és davant la qual està aforat el rei emèrit.

Per evitar qualsevol dubte, la Fiscalia General de l’Estat va remetre una nota de premsa en què recorda que té tres diligències d’investigació obertes en relació a l’emèrit i que en elles «ha remès diferents sol·licituds d’assistència jurídica internacional a les autoritats judicials de diferents països, entre ells Suïssa, amb l’objecte de demanar la necessària informació i documentació que permeti avançar en aquestes investigacions».

Per a la defensa del rei emèrit, exercida per l’exfiscal i penalista Javier Sánchez-Junco, els detalls que s’han conegut d’aquesta petició d’ajuda internacional «conculquen de manera evident el principi de presumpció d’innocència que empara tot ciutadà», perquè «es trasllada a l’opinió pública valoracions i consideracions que perjudiquen greument la imatge del monarca que està sotmès a una investigació fiscal des de fa més d’un any».

Sánchez-Junco va afirmar que les informacions es refereixen «a una sol·licitud d’assistència judicial internacional en matèria penal, remesa a les autoritats suïsses fa gairebé set mesos pel fiscal instructor de les diligències d’investigació que se segueixen a la Fiscalia del Tribunal Suprem». Aquesta sol·licitud d’ajuda judicial internacional «no és pública», especifica, i «llevat de les autoritats destinatàries de la mateixa, únicament hauria d’estar en coneixement de la fiscalia, les actuacions de la qual són reservades, sense que consti que hagin estat comunicades a cap part».

Per part seva, el ministre d’’Interior, Fernando Grande-Marlaska, va assegurar que la notícia és «preocupant» i va demanar al ministeri públic que arribi «fins al final per aclarir els fets». Va destacar que és moment de deixar que «la Fiscalia actuï i prengui les mesures que cregui oportunes, s’analitzin els fets i es determinin les conseqüències».

Hisenda pregunta a la Casa Reial quant ha pagat a Joan Carles I des que va abdicar

El monarca cobrava 198.845 euros fins que el seu fill li va retirar l’assignació

Ddg. Madrid

Pressió al PSOE per investigar Joan Carles I al Congrés

Les noves informacions sobre Joan Carles I han armat els socis del PSOE d’arguments per exigir-li que s’avingui a donar suport a una comissió d’investigació sobre les finances del rei emèrit al Congrés. Després de conèixer-se que la Fiscalia considera que el monarca va fer la seva fortuna com a comissionista internacional, Unides Podem, EH Bildu, Més País i Compromís van retreure als socialistes que no hagin permès una desena de vegades indagar sobre l’economia del monarca emèrit i van anunciar una iniciativa en aquest sentit. «Que els barons socialistes deixin de ser els barons de la corona», va demanar el president del grup parlamentari morat, Jaume Asens.