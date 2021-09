L’Afganistan és el principal focus de preocupació i tensió a hores d’ara per als caps de la diplomàcia europea, que ahir van obrir la porta a «compromisos operatius» amb el nou Govern talibà, tot i que aquest diàleg no suposarà cap «reconeixement» i estarà condicionat al fet que els talibans no es converteixin en refugi de terroristes, respectin els drets humans i permetin l’accés d’ajuda humanitària. «Per donar suport a la població afganesa haurem d’involucrar-nos amb el nou Govern, el que no vol dir reconeixement. És un compromís i aquest compromís operatiu augmentarà depenent del comportament d’aquest Govern», va explicar l’alt representant per a la política exterior de la UE, Josep Borrell, durant la reunió de ministres d’Exteriors a Kranj (Eslovènia).

Encara que a la reunió informal dels Vint-i-set no es va arribar a acords ni es van pactar conclusions, el cap de la diplomàcia europea va sortir del debat amb la sensació que tots comparteixen que «el futur de l’Afganistan segueix sent una qüestió clau» perquè afecta la Unió Europea, la regió, l’estabilitat internacional, té un impacte directe en la seguretat europea i cal seguir donant suport a la població afganesa. I per això és necessari obrir un diàleg amb els talibans que estarà subjecte, va precisar, a cinc condicions.

Exportació del terrorisme

En primer lloc, el nou Govern ha d’impedir que l’Afganistan es converteixi en un centre d’exportació del terrorisme. La segona condició és el respecte dels drets humans, en particular de les dones, l’Estat de dret i la llibertat de premsa. La tercera, l’establiment d’un Govern de transició inclusiu i representatiu mitjançant negociacions amb les forces polítiques afganeses.

En quart lloc, el nou règim afganès ha de garantir «lliure accés a l’ajuda humanitària», respectant els procediments i condicions de lliurament establerts per la UE. I finalment, els talibans han de permetre la sortida d’estrangers i de tots aquells afganesos en risc que vulguin abandonar el país. «Alguns diran que els talibans no compliran. Ho veurem. El nostre diàleg dependrà del compliment d’aquestes condicions i el nostre compromís augmentarà depenent del comportament del Govern», va explicar Borrell després d’una trobada a la qual va assistir en nom d’Espanya el ministre d’Exteriors, José Manuel Albares.

Segons el cap de la diplomàcia europea, això no és un «primer pas» cap al reconeixement institucional del Govern talibà, sinó el més urgent per evacuar «als centenars o milers de persones» que els hagués agradat repatriar amb avió abans del 31 d’agost. La UE considera que el més fàcil per coordinar les repatriacions i comprovar el compliment de les condicions seria avaluar l’evolució sobre el terreny, des de Kabul, encara que Borrell va avançar que si no es donen les condicions de seguretat aquesta «presència europea» s’establirà a Doha.

El segon gran tema de discussió entre els Vint-i-set es va centrar en l’evacuació de les persones en risc, de persones que han treballat per a les forces occidentals, que han donat suport al procés de democratització de l’Afganistan i que encara segueixen al país. «Aquestes persones han de ser evacuades», va insistir. Encara que seran els Estats membres de forma individual i voluntària els que definiran si acullen persones i quantes estan disposades a rebre, la UE es va comprometre a treballar de forma coordinada. Per a això, segons Borrell, caldrà establir «una presència europea conjunta de la UE a Kabul, coordinada pel Servei d’Acció Exterior, si es compleixen les condicions de seguretat».