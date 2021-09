«Acabi com acabi, això acabarà malament». Dos ministres socialistes emeten el mateix pronòstic. I parlen sobre l’estat d’ànim que s’estén a la part majoritària del Govern i al cor de la Moncloa després de conèixer el que per a alguns dirigents és un «salt qualitatiu» en la investigació que se segueix contra el rei emèrit: El contingut de la comissió rogatòria que va ser lliurada pel tinent fiscal del Tribunal Suprem, Juan Ignacio Campos, a les autoritats suïsses, i que va ser avançat per El Mundo. Un escrit pel qual el ministeri públic assegura que Joan Carles I cobrava «comissions i altres prestacions de similar caràcter en virtut de la seva intermediació en negocis empresarials internacionals».

El ministeri públic, en el seu escrit, de febrer de 2021, deixa constància per primera vegada de les seves sospites sobre l’origen il·lícit de la fortuna de Joan Carles I, expatriat a Unió dels Emirats Àrabs des d’agost de 2020, i adverteix sobre la comissió d’almenys quatre delictes: «Blanqueig de capitals, contra la Hisenda pública, suborn i tràfic d’influències». La Fiscalia, en una nota emesa divendres, va explicar que «la sol·licitud de qualsevol assistència judicial internacional exigeix ​​necessàriament detallar tots aquells indicis de criminalitat disponibles».

«Estem rebent notícies preocupants que no ens hagués agradat haver de rebre», va replicar el titular d’Interior, Fernando Grande-Marlaska. Ell era el portador del missatge oficial del Govern. I traduïa un mar de fons regirat dins de l’executiu després de saber-se la notícia.

«És un salt qualitatiu evident -explica una font a la Moncloa-. Veurem el recorregut, però és inevitable que això acceleri el procés d’adopció de mesures. La Casa Reial ha de posar cauteles que tranquil·litzin la gent». Un altre alt càrrec de l’executiu comparteix l’anàlisi i també s’escolta un diagnòstic semblant a Ferraz.

Només una comissió rogatòria

Fonts governamentals de primer nivell, però, demanen calma: «No s’accelerarà res. És només una comissió rogatòria. Només serà greu si la resposta de Suïssa és greu. Ara bé, la inquietud per la situació de l’emèrit la percep tothom».

Queda el dubte de si Joan Carles I acabarà tornant a Espanya, com ell desitja i ha deixat clar al seu cercle més proper. A la Moncloa assenyalen que depèn del seu fill, com d’ell depèn si li treu el títol vitalici de rei.

«En una societat amb crispació permanent i confrontació, que l’emèrit tornés no seria un fet que apaivagués els ànims. Seria poc important la recerca d’un lloc on viure a Espanya i la preservació de la seva seguretat. El que resultaria més important és el sentiment de la societat», alertava un ministre.