Havia de tenir lloc, en un primer moment, divendres, el dia sagrat de l’Islam. Després, havia de passar ahir, en l’últim dia del cap de setmana afganès. Però tampoc: l’anunci del nou govern talibà de l’Afganistan, que serà encapçalat pel mul·là Abdul Ghani Baradar, es farà esperar diversos dies més, segons van explicar els insurgents sense especificar quants.

Els motius de l’endarreriment són diversos. El primer és que la guerra afganesa encara no ha acabat, i els talibans, encara que controlen Kabul i la immensa majoria del país, encara no tenen tot el territori estatal a les mans. A 100 quilòmetres al nord de la capital resisteix la vall del Panjshir, un lloc tan complicat geogràficament que ni els soviètics als vuitanta ni els talibans als noranta van poder conquerir.

Ara, els talibans han llançat una ofensiva amb tot sobre la regió, i tot i que divendres van sorgir rumors que l’havien conquerit, encara segueix en mans de la resistència, liderada per l’anterior vicepresident afganès, Amrullá Saleh, i per Ahmad Massud, el fill d’un milicià antisoviètic històric.

De fet, la notícia que els talibans havien conquerit el Panjshir es va estendre tant que a la matinada d’ahir els milicians van començar a disparar bales a l’aire com a celebració a Kabul. Per aquest foc, tres persones van morir i 20 han estat hospitalitzades. La situació, encara crítica al país, es va començar a alleujar ahir amb la reobertura parcial de l’aeroport de Kabul per l’arribada de vols d’ajuda humanitària.

Discussions pel poder

Altres informacions atribueixen el retard de la formació del Govern a desencontres dins el palau: Baradar, el líder polític del grup i cofundador dels talibans juntament amb el mul·là Omar, estaria en desacord pel poder que ha de repartir a la família dels Haqqani, un clan clau per a la branca militar dels talibans i que és vist com l’ala més radical i bel·licista dels insurgents, i que està, a més, connectada amb Al-Qaeda. La «xarxa Haqqani», com anomenen els Estats Units el clan, és a la llista nord-americana d’organitzacions terroristes des de 2012.

Els talibans, a més de la vall del Panjshir -i de les desavinences en els passadissos presidencials-, també tenen problemes a les grans ciutats de país. Mentre Qatar i Turquia negocien amb els insurgents per reobrir l’aeroport de Kabul, diversos grups de dones ha començat a protestar diàriament per exigir als talibans que no les esborrin de mapa. «Cap societat pot progressar sense el rol de les dones. Per això, la participació de les dones en el futur govern de l’Afganistan ha de ser considerada», va explicar una manifestant a la televisió local Tolo news.

Els talibans, però, van llançar gasos lacrimògens contra les manifestants per dispersar-les. A algunes d’elles, a més, les van fer fora a cops de pal. No s’espera que cap dona ocupi cap càrrec de rellevància dins de la nova administració afganesa, ja que diverses fonts talibanes han assegurat a la premsa durant els últims dies que no hi haurà cap dona amb un càrrec ministerial, tot i que sí ocuparan llocs amb menor rang dins de l’executiu.