Almenys 48 persones han mort pels estralls causats pel pas de cicló Ida, ara degradat a tempesta tropical, per la costa est dels Estats Units, on unes 4,5 milions de persones segueixen sota advertència d’inundacions per les històriques pluges registrades a Nova Jersey. El governador de Nova Jersey, Phil Murphy, va confirmar que ja són 25 les víctimes que han estat identificades com a mortes com a conseqüència de l’huracà, mentre que sis persones més segueixen desaparegudes.

Mentrestant, unes 4,5 milions de persones segueixen sota advertència d’inundació, especialment al nord-est de Nova Jersey, on els rius estan en la seva capacitat límit. De fet, està previst que alguns dels rius del nord-est de l’estat romanguin per sobre del nivell d’inundació durant el cap de setmana.

A l’estat de Nova York, altres 17 persones han perdut la vida, de les quals 13 ho han fet a la ciutat de Nova York, i en el de Pennsilvània s’han notificat cinc víctimes. Maryland i Connecticut han registrat una mort cadascun.

El president dels Estats Units, Joe Biden, ha aprovat la declaració de l’estat d’emergència a Nova York i Nova Jersey, i ha donat ordre perquè els responsables locals rebin ajuda federal.

Biden, que va viatjar divendres a Louisiana, on va tocar terra per primera vegada als Estats Units el llavors huracà Ida, va prometre que el seu Govern no deixarà enrere «cap comunitat» afectada pel desastre. «Crec que el que estem veient és que no hi ha res polític en això. Es tracta simplement de salvar vides i de tornar a posar això en marxa», va assegurar el president nord-americà.