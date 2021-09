Les dades de vacunació, la recuperació econòmica, les xifres de l’atur, les operacions d’evacuació des de l’Afganistan... Pedro Sánchez veu en tot això un motiu per estar orgullós d’Espanya i el que no entén és que el líder del PP, Pablo Casado, no tingui el mateix sentiment. En aquest sentit, el president del Govern va retreure al líder del PP que davant d’aquests «èxits» només es dediqui a «cridar i crispar». «Triomfalismes zero, però orgull per Espanya tot», va assenyalar el cap de l’executiu. Precisament aquest «triomfalisme» respecte la pandèmia és el que per part seva li va retreure Casado al president del Govern

«Què els passa que no poden celebrar les bones notícies per a Espanya? Triomfalisme zero, però orgull per Espanya tot. Això és el que hem de demostrar a hores d’ara, després de 18 mesos tan llargs de pandèmia, perquè Espanya avança», va afirmar Sánchez a un acte a Jaén en què va estar acompanyat pel president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, i el candidat a la Junta d’Andalusia, Juan Espadas. «Espanya avança» és just el prelema que els socialistes van presentar ahir per al 40è Congrés Federal de PSOE que se celebrarà a mitjans d’octubre a València.

Després de rebre el suport de Puig i Espadas, tots dos secretaris generals dels socialistes a la Comunitat Valenciana i a Andalusia, Sánchez va utilitzar aquest eslògan per defensar que «Espanya avança quan governa el PSOE». «Quan ells governen -va dir en referència al PP- la recuperació és lenta, injusta i amb corrupció. Quan nosaltres governem la recuperació és ràpida, justa i amb un Govern exemplar», va afirmar aixecant els aplaudiments de tot l’auditori.

Sánchez va recordar que el 31 d’agost Espanya va arribar al 70% de la ciutadania vacunada amb la pauta completa. «Compromís complert, objectiu assolit», va apuntar recordant la seva promesa del gener. Així, va retreure a Casado que fa 8 mesos donés per impossible aquesta fita i va defensar que el mateix passarà pel que fa a l’economia: «Aquells mateixos que ho van negar (l’èxit de la vacunació) són els que ara neguen la recuperació. Es van equivocar i es tornaran a equivocar».

En concret, el president del Govern es va mostrar orgullós de les xifres de latur, que va caure en 82.500 persones tot i el final de la campanya d’estiu. Sánchez va recordar que ja són sis mesos consecutius en què l’atur s’ha reduït i que el nombre d’afiliats a la Seguretat Social està gairebé en els mateixos nivells que al febrer de 2020, quan va esclatar la pandèmia.

«Per què la dreta espanyola, que sempre abraça la bandera, vol destruir els èxits d’Espanya? Per què no es conforten dient ‘quin país que tenim’?», es va preguntar Puig després d’agrair a Sánchez seu lideratge. Espadas, per part seva, va acusar la dreta de posar per davant els seus propis interessos als del país sempre que estan a l’oposició. A aquestes crítiques s’hi va sumar la ministres d’Hisenda, María Jesús Montero, que va voler llançar un avís a Casado: «Qui no hagi posat l’espatlla en els mals mom ents es trobarà a les urnes amb el rebuig dels ciutadans».

Crítiques populars

Per part seva, Casado va criticar el «triomfalisme» del Govern de coalició. Des de València, a on va acudir per visitar les Falles, va assegurar ser conscient que «els espanyols, tot i coses molt triomfalistes que senten als mitjans de comunicació per part del Govern, ho segueixen passant malament». El líder dels populars va tirar per terra les xifres de l’atur i va afirmar que segueix havent-hi «milions d’espanyols que no arriben a final de mes».

En els seus retrets a l’executiu, Casado també va carregar contra la reforma de les pensions que va aprovar el Consell de Ministres fa dues setmanes, el preu rècord que està assolint la factura de la llum aquests dies i, fins i tot, l’actitud «triomfal» de socialistes i morats davant la pandèmia quan segueixen morint centenars de persones cada setmana per culpa de la COVID-19.

Segons el líder del PP, «hi ha milions d’espanyols que no arriben a final de mes, milions de joves que no tenen feina, pensionistes que temen no poder tenir la pensió garantida en el futur i autònoms i comerciants que no poden pagar la factura de la llum».