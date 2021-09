La Fiscalia Anticorrupció no està d'acord amb el tancament de la instrucció de l'anomenat "cas kitchen" de presumpte espionatge del PP al seu extresorer Luís Bárcenas. El ministeri públic ha presentat un recurs contra la decisió del magistrat de l'Audiència Nacional, Manuel García Castellón, i li demana que continuï investigant. Cal recordar que el magistrat processa en aquest cas la cúpula del Ministeri de l'Interior del 2013, en època del govern de Mariano Rajoy, però en canvi desestima portar a judici la direcció del partit d'aleshores. El fiscal anticorrupció lamenta al recurs que la instrucció s'hagi tancat "precipitadament" sense esperar el resultat de diligències "rellevants" ja acordades per l'instructor però no practicades encara.

De la mateixa manera, la Fiscalia Anticorrupció critica el tancament de la instrucció "sense que siguin encara fermes" les resolucions de denegació de prova i denegació del termini d'instrucció sol·licitades per esclarir els fets. El fiscal demana que s'ampliï durant sis mesos més la instrucció i que se citi a declarar com a investigat l'exdirector general de la Policia Nacional i exdiputat i exsenador del PP Inagcio Cosidó. També demana que s'investigui els cinc números de telèfon mòbil aportats a la causa per l'excomissari José Manuel Villarejo i que s'esbrini qui del PP ostentava un dels telèfons corporatius del partit.