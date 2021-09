Un vessament de petroli de més de 22 quilòmetres de llarg ha estat descobert al golf de Mèxic després del pas de l’huracà Ida, que durant la setmana passada va causar estralls per tot Estats Units i va deixar més de 40 morts. L’abocament es troba a prop de la localitat costanera de Port Fourchon, a Louisiana, on va tocar terra per primera vegada al país nord-americà l’huracà.

Segons el diari The New York Times, que cita un tinent de la Guàrdia Costanera dels Estats Units, es creu que el vessament de cru procedeix d’una canonada en desús de l’empresa Talos Energy Inc, que es dedica a l’exploració d’hidrocarburs. L’empresa, però, va negar que l’origen de l’abocament es trobi a les seves instal·lacions. «Observacions de camp extenses indiquen que els actius de Talos no són la font», va assegurar la companyia en un comunicat, si bé va aclarir que estan treballant amb les autoritats per «coordinar una resposta» i identificar l’origen del vessament.

D’altra banda, el potent huracà Larry, de categoria 3, va desviar la seva trajectòria a última hora i es va allunyar de la costa. Els vents, que havien superat els 205 quilòmetres per hora, es van moderar una mica fins als 180 quilòmetres per hora. Els últims avisos alertaven d’onades potents i forta ressaca a les Antilles Menors i la costa est nord-americana, segons el Centre Nacional d’Huracans. L’últim avís d’ahir apuntava que Larry estava situat sobre l’Atlàntic tropical central a unes 900 milles a l’est de les Illes de Sotavent. Per això s’esperaven «pluges i tempestes elèctriques desorganitzades a parts de Centreamèrica i la península de Yucatán».