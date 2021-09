Un grup de militars va detenir ahir el president de Guinea, Alpha Condé, en un cop d’estat que ja ha derivat en una declaració per part del suposat líder colpista sobre la dissolució del Govern i el tancament de les fronteres. Els esdeveniments es van precipitar des de primera hora, quan diversos mitjans locals es van fer ressò de trets amb armes automàtiques per part de militars a Conakry i, en particular, al barri de Kaloum, un extrem peninsular de la ciutat que acull importants edificis, entre els quals el palau presidencial.

Els accessos van quedar bloquejats, mentre els mateixos militars i fins i tot ambaixades estrangeres van exhortar els ciutadans a no sortir al carrer a l’espera que s’aclarís el que estava passant. «Tothom és a casa i se senten trets cada vegada més forts», va explicar un veí de Kaloum, Mohammad Morgan, a l’agència de notícies Bloomberg.

Grup de Forces Especials

Fonts citades per l’emissora RFI i pel portal Jeune Afrique van identificar els autors dels trets com a membres del Grup de Forces Especials, un organisme creat el 2018. El grup té al capdavant un antic legionari de les Forces Armades franceses, Mamady Doumbouya, a qui s’ha vist ja en un vídeo difós a les xarxes socials.

En aquest, Doumbouya repassa una llista de greuges atribuïts a Condé i el seu partit, incloses activitats de corrupció i pobresa social, i anuncia que ha ordenat dissoldre les principals institucions i anul·lar l’actual Constitució. També proclama el tancament de fronteres.

Els colpistes van difondre també imatges de Condé, a qui mostren assegut en una butaca i envoltat de militars per demostrar el seu suposat arrest, segons el portal Guineenews. Les imatges van contrastar amb la primera reacció del Govern guineà, que per boca del secretari general de la presidència, Naby Yusuf Kiridi Bangura, va voler defensar que «la situació està sota control», segons l’agència de notícies Bloomberg. El president Condé ja va patir el 2011 un altre intent colpista, encara que les fonts citades per Jeune Afrique consideren que ara la situació és més greu.

La rebel·lió militar consumada ahir deriva de mesos de tensions polítiques en què Doumbouya ha intentat que el seu grup guanyés més pes. Al maig ja es va arribar a especular amb el possible arrest d’aquest oficial. Condé, de 83 anys, va començar el seu tercer mandat al desembre de 2020, després de sortir vencedor d’unes eleccions que l’oposició va considerar fraudulentes.