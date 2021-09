Pot el Brasil quedar-se sense llum ni aigua? La pregunta s’ha escampat pels mitjans de comunicació. La possibilitat d’un horitzó d’escassetat en un país de grans i imponents rius intranquil·litza els seus habitants i troba el Govern ultradretà de Jair Bolsonaro sense respostes eficaces. El problema es focalitza especialment al sud i sud-est del gegant sud-americà, on la quantitat de pluja registrada el 2021 és la més minsa des de 1920. Els embassaments que proveeixen l’estat de Sao Paulo es troben actualment en nivells d’emmagatzematge inferiors als de 2013 . La sequera comença a provocar efectes inquietants.

El mateix que les limitacions en el sistema de generació elèctrica. Però el pitjor no ha arribat: es tem a punt que comencin les recomanacions de reduir el consum de llum i aigua, com li ha passat a Veneçuela en més d’una oportunitat. El vicepresident Hamilton Mourão va avisar recentment que «potser» hi hagi «algun racionament» a curt termini. «Tenim una matriu energètica basada en la hidroelectricitat. La major part de l’ús de l’aigua és per a activitats agrícoles. El consum humà és la part més petita, l’altra és la generació d’energia. Per tant, cal dosificar. És una cosa que afrontarem en els propers anys mentre no hi hagi una recuperació total de les nostres reserves», va explicar.

Si alguna cosa no vol el president Bolsonaro és quedar associat a aquest veïnatge veneçolà que sol maleir. Encara que va declarar el maig passat l’«emergència hídrica», el capità retirat s’ha abstingut de moment de prendre les mesures dràstiques plantejades per Mourão perquè podrien agreujar la seva pèrdua de popularitat de cara a les eleccions presidencials de 2022. Ja paga el cost d’incrementar els preus de la llum i l’aigua un 14,5% i 7%, respectivament, durant el 2021. Per incentivar una reducció del consum, es va anunciar una mena de bonificació als que aconsegueixin aquest objectiu.

Efectes de la desforestació

El temor que faltin els subministraments essencials a les llars no ha sorgit del no-res. Segons una enquesta realitzada per MapBiomas, el Brasil s’ha quedat sense un 15,7% de la seva superfície d’aigua en els últims 30 anys. Això equival a 3,1 milions d’hectàrees. La situació no és aliena a la deterioració ambiental que s’ha aprofundit des del 2019. «Hem perdut molta vegetació per la desforestació que han provocat l’agroindústria i la mineria. No podem perdre de vista això. A més, cal evitar la remoció de boscos de ribera», va dir al portal Último Segundo l’oceanògrafa Fernanda Lima.

«Gran part de la nostra pluja ve de l’Amazònia. Si deforestem, reduïm la pluja», assenyala Luciana Gatti, investigadora de l’Institut Nacional d’Investigacions Espacials (INPE). Segons l’especialista, en expandir-se la destrucció dels boscos, el Brasil està «sembrant sequera». Els números l’avalen: la tala il·legal d’arbres a la selva tropical va assolir el 2020 el rècord dels últims 12 anys. S’han perdut 11.088 quilòmetres quadrats, un 9,5% més que l’any anterior.

Actuació amb retard

Experts citats pel diari O Globo estimen que el Govern s’ha demorat a admetre la gravetat de la falta de pluges i a prendre mesures efectives contra la crisi energètica. Les preses ja estaven en un nivell baix l’octubre passat. Al llarg del present any no s’ha aconseguit la recuperació esperada. La previsió de l’Operador del Sistema Nacional és encara més preocupant: els embassaments estan en perill d’arribar al novembre a una capacitat del 10%. «Fins i tot davant d’aquest escenari, el Govern només ara ha pres mesures més dures per intentar reduir el consum d’energia per als consumidors residencials i les petites empreses».

La sequera històrica està acompanyada per imatges desconegudes per als brasilers: el cabal del riu Paraná, que creua la frontera i travessa el territori argentí, es troba en algunes zones nou metres per sota del normal en aquest moment de l’any. L’impacte d’aquesta circumstància en l’agricultura i en la proliferació de focus d’incendi no s’ha fet esperar.