La nova reunió aquest dilluns entre els agents socials i el govern espanyol que havia de servir per determinar l'increment del Salari Mínim Interprofessional ha acabat aquest migdia sense acord, segons ha explicat el vicesecretari general de Política Sindical de la UGT, Mariano Hoya, a la sortida de la trobada. "Ha acabat quasi com ha començat" ha resumit Hoya en declaracions als mitjans en què ha confirmat que les parts han mantingut les seves posicions.

Per part d'UGT, el dirigent sindical ha recordat la demanda que l'SMI incrementi en 25 euros i que es comenci a aplicar amb efectes de l'1 de setembre. "Hem de transitar fins al 2023 per arribar al compromís dels experts per arribar al 60% del salari mitjà", ha dit. Hoya ha lamentat que la reunió hagi acabat sense acord i ha confirmat que "en principi" no se'n convocarà cap més, tot i que les parts se seguiran trobant en altres meses. El vicesecretari general de Política Sindical de la UGT, Mariano Hoya, ha comentat que el govern espanyol es manté en la forquilla dels 12 i 19 euros.