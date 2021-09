La resistència de la vall del Panjshir, 80 quilòmetres al nord de Kabul i l’única regió afganesa que segueix oposant-se al control talibà, va perdre a la matinada d’ahir la seva capital. Els insurgents islamistes, com es va confirmar posteriorment, van ocupar la petita ciutat de Bazarak, i, a l’oficina de governació van canviar la bandera de la resistència per la seva: blanca amb lletres negres. La resistència va negar, però, que els talibans hagin conquerit tota la vall.

«El Panjshir ha caigut completament a les mans de l’Emirat Islàmic de l’Afganistan, el nom oficial que els talibans donen al país. Amb aquesta victòria i els nostres últims esforços, el nostre país ha sortit de l’espiral de guerra de les últimes dècades, i la nostra gent podrà viure en pau i llibertat arreu del país», va assegurar en roda de premsa el portaveu talibà, Zabihullah Mujahid.

Però mentre els insurgents asseguraven haver conquerit tota la regió, la resistència ho va negar. Segons ells, la batalla continua. «Les nostres forces estan a totes les posicions estratègiques de la vall, i continuen lluitant», va assegurar el portaveu de la resistència, Ali Maisam Nazary. Si no està enfonsada, aquesta resistència sí que està almenys molt tocada.

Líders insurgents morts

En les últimes hores, diversos líders del Panjshir han mort en combat, entre ells alts càrrecs militars i familiars de l’històric líder de la regió, Ahmad Shah Massud, que va liderar la resistència de la vall contra els soviètics als vuitanta i els talibans als noranta. Cap va arribar a conquerir-la mai. Masud -el pare- va morir en un atemptat d’Al-Qaeda el 9 de setembre de 2001, dos dies abans de l’11-S, i és ara el seu fill, Ahmed Massud, qui lidera la resistència contra els fonamentalistes. Es creu que Masud fill segueix al Panjshir, encara que podria haver-se refugiat a les muntanyes. L’altre líder de la resistència a la regió, Amrulá Saleh, vicepresident del Govern defenestrat d’Ashraf Ghani, hauria fugit cap al nord en direcció a Tadjikistan.

«Hem sentit rumors que Saleh ha fugit a Tadjikistan, però ara mateix no els podem confirmar», va dir ahir el portaveu talibà. «Seguim buscant la gent que ha estat lluitant contra nosaltres, i volem que se sumin a les nostres forces. Si vénen, seran perdonats. Amb aquesta victòria, la guerra a l’Afganistan ha acabat», va afegirMujahid obviant que durant els últims mesos de combat, els talibans van afusellar centenars de soldats afganesos minuts després que es rendissin.

«Estimats compatriotes! Allà on estigueu, tant dins com fora del país, us demanem que us aixequeu per a la dignitat, integritat i llibertat del nostre país. Nosaltres, el Front Nord d’Alliberament, estem ferms amb nosaltres, els nostres compatriotes, tant si seguiu lluitant a les valls de Hindu Kush, Andarab o el Panjshir», va assegurar Masud fill en un missatge fet públic en què no es va informar ni de la situació dels combats ni el seu parador actual.

La situació de la resistència de Masud i els seus, però, es preveu summament complicada: a diferència dels vuitanta i els noranta, quan el Panjshir va poder resistir, actualment la província està completament envoltada per l’enemic, els talibans. Aquests, a més, haurien comptat amb desertors a l’interior, que haurien ajudat a localitzar els destacaments de la regió.

Nou Govern sense presses

Mentrestant, l’espera perquè els talibans anunciïn un nou govern a Kabul continua i sembla, de moment, que els insurgents no tenen massa pressa. Mujahid va confirmar que els talibans han enviat invitacions a diversos països perquè assisteixin a la presa de possessió -Turquia, Qatar, Rússia, la Xina, l’Iran i el Pakistan-, però el portaveu insurgent no va voler avançar quan s’anunciarà la formació del nou Govern , que estarà encapçalat per Abdul Ghani Baradar com a president i Haibatulá Ajundzada com a líder suprem.

«Hem tingut alguns problemes tècnics que ens han impedit anunciar fins ara el nostre nou govern. Però no hi ha cap disputa entre els nostres líders i les informacions que diuen el contrari menteixen. El nostre nou executiu podrà ser un Govern interí, que admeti canvis en el futur. Això ho estudiarem més endavant. El que sí que prometo és que anunciarem el nou govern d’aquí a pocs dies», va dir Mujahid.