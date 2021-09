La ministra de Sanitat, Carolina Darias, va avançar ahir que el Govern espanyol té previst fer una nova donació de 15 milions de dosis de vacunes contra la COVID. Espanya «vol contribuir, com ja ho està fent, complint el compromís del president Sánchez, de donar vacunes per a la resta del món», va dir Darias, al final de la reunió del G-20 de Salut de dos dies que es va celebrar des del diumenge a Roma. Després d’haver lliurat 6 milions dels 7,5 milions de dosis ja previstes per a Amèrica Llatina, el compromís és ara «aconseguir fins als 22,5 milions» de dosis donades l’any 2021, ha dit la ministra.

«Hem après moltes lliçons d’aquesta pandèmia, però una d’elles és que només actuant junts arribarem més lluny», va argumentar Darias. Més encara, també va indicar que Espanya continuarà amb la venda de vacunes a altres països, com ja ha ocorregut amb les illes Fiji.