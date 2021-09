La Fiscalia Anticorrupció considera que es necessita més temps per investigar el cas Kitchen, relatiu a l’espionatge al qual va ser sotmès l’extresorer del PP Luis Bárcenas per a arrabassar-li la documentació compromesa per al PP que guardés. Per això ha recorregut davant la sala penal de l’Audiència Nacional l’acte en el qual el jutge Manuel García-Castellón dona per conclosa la instrucció d’aquesta peça. En aquesta resolució el magistrat proposava jutjar l’exministre de l’Interior Jorge Fernández Díaz i altres 10, entre les quals no estaven ni l’ex-secretària general del PP María Dolores de Cospedal ni el seu marit, l’empresari Ignacio López del Hierro.

El ministeri públic, que el passat 13 de juliol ja va demanar una pròrroga de la instrucció de sis mesos, considera «extemporània» i «caòtica» la decisió del jutge de l’Audiència Nacional Manuel García-Castellón d’aixecar la imputació del matrimoni i reduir el banc dels acusats a la cúpula d’Interior durant el Govern de Mariano Rajoy. El magistrat vol que es jutgi al llavors ministre i a qui era el seu número dos, el llavors secretari d’Estat de Seguretat, Francisco Martínez, però ha rebutjat interrogar com imputat a qui era amb ells director general de la Policia, Ignacio Cosidó.

A més d’aquesta declaració, Anticorrupció argumenta que falten diligències per practicar. Entre elles algunes que afecten a Cospedal, al seu marit i al comissari Enrique Olivares, la imputació del qual va ser aixecada pel magistrat sense esperar-les, malgrat que segons el parer del ministeri públic avui dia existeixen «suficients indicis de criminalitat de la seva respectiva participació en els fets objecte de recerca» en la causa.

Telèfons de Rajoy

El ministeri públic també considera imprescindible un informe de la Unitat d’Assumptes Interns per a recaptar totes les dades que sigui possible sobre els cinc números de mòbil amb els quals el principal imputat en la causa, l’excomissari José Manuel Villarejo, diu que informava l’expresident del Govern Marià Rajoy de l’avanç de l’operació d’espionatge dsenvolupada sobre Bárcenas i la seva família.