Amb tothom pendent de les seves paraules, el president del Tribunal Suprem i del Consell General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lemes, va reivindicar, davant el rei Felip VI, la independència judicial i es va mostrar pràcticament tan dur a l’hora de defensar que la justícia «mai ha estat un obstacle per a la pau», ni tan sols quan es va intentar contraposar la concòrdia davant dels indults dels líders del Procés, com a l’hora de renovar el CGPJ, que va reclamar que quedi al marge de la lluita partidista.

Després de mostrar el seu suport a la tasca dels jutges, en general, i del Suprem, en particular, en impartir justícia, com a «instrument fonamental per salvaguardar l’ordre públic i per tant la convivència pacífica entre els ciutadans», va demanar que el CGPJ «desaparegui de l’escenari de la lluita partidista i que les forces polítiques implicades, amb patriotisme constitucional i generositat, arribin en les pròximes setmanes a l’acord necessari per a la renovació», que s’hauria d’haver produït al desembre de 2018.

En aquest sentit, Lesmes, que es va acomiadar per quarta vegada, va recordar que s’ha dirigit fins a en sis ocasions als presidents del Congrés i del Senat per posar fi «a l’anormal situació en què es troba el CGPJ», creat precisament seguint el model d’altres països per defensar la independència judicial i l’actuació de la qual gaudeix, «per voluntat constitucional, de plena autonomia respecte els altres poders públics sense que hi hagi cap vinculació de dependència política de les Corts».

L’obligació de renovar en el seu moment les institucions, entre elles el CGPJ, va dir el seu president, «és extensible a les forces polítiques allà representades, sense que un deure que emana de la pròpia Constitució pugui subordinar-se quant al seu compliment a raons d’oportunitat política, siguin quines siguin, ja que no hi ha millor manera de defensar el Constitució que procurant el seu compliment». Un comentari que va recordar els pelegrins arguments utilitzats pel principal partit de l’oposició per negar-se a renovar, entre els quals ha aparegut fins i tot la proximitat de certes cites electorals.

I si aquesta critica es dirigia al PP, la següent tenia com a destinatari el Govern de coalició i se sumava a la que ja li havia fet en relació amb els indults quan li va recordar que la justícia no actua per «revenja o amb el sentiment de rancor , ja que jutjar és donar a cadascú el que li correspon d’acord amb les lleis», quan es va referir a « la urgència» de la reforma que s’ha realitzat sobre el funcionament del Consell, per la qual se li va impedir que seguís fent nomenaments amb el mandat caducat.

En aquest sentit, va insistir que «la necessària justificació de la necessària renovació del Consell no resulta del canvi de composició de les cambres, com alguns sostenen, sinó exclusivament de la finalització del termini del mandat establert en la Constitució».

Continuen els retrets

L’enèsima crida de Lemes a PSOE i PP perquè renovin l’òrgan de govern dels jutges va caure en sac foradat. A la sortida de l’acte va parlar Enrique López, secretari de Justícia i Interior del PP, i no es va moure gens ni mica de l’últim argumentari que el seu partit ofereix des de fa mig any: els populars només negociaran amb Pedro Sánchez si alhora es reforma la llei orgànica perquè els jutges siguin elegits pels jutges i no per les Corts, com passa ara. Amb l’aplicació de l’actual norma, 10 vocals són elegits per tres quartes parts dels diputats i els altres 10, amb la mateixa majoria, pels senadors. D’aquesta manera i amb l’actual composició de les dues cambres, l’acord de PSOE (120 escons al Congrés) i PP (89) és obligatori. López va exigir a el cap de l’executiu que deixi d ‘«insultar» el PP i de dir que «no compleix la Constitució».

Molesta als populars que els socialistes denunciïn que el PP té «segrestat» el poder judicial, una expressió que ahir va tornar a utilitzar Adriana Lastra, vicesecretària general del PSOE, quan li van preguntar sobre l’assumpte. «El que ha de fer el PP és complir la llei. Nosaltres ja no valorarem cap excusa més de les que posi el PP», va apuntar la dirigent socialista, en referència al fet que fa uns mesos la raó de Casado per no renovar era la presència d’Unides Podem en el Govern de coalició.