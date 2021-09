Pedro Sánchez ha convocat per a aquest divendres una reunió de la Comissió de seguiment del pla contra els delictes d’odi davant els últims casos coneguts de violència homòfoba. La ministra portaveu del Govern, Isabel Rodríguez, ha anunciat que el cap de l’Executiu presidirà aquesta cita per «analitzar la situació i activar els mecanismes per evitar» fets com els que van tenir lloc a Madrid diumenge passat quan vuit encaputxats van agredir un jove de 20 anys a qui li van gravar a ganivet la paraula «maricon» a un gluti.

Rodríguez ha assegurat que aquest tipus d’actes mereixen el «màxim retret social i polític». «El Govern ho fa i utilitzarem totes les eines per combatre aquest tipus d’actituds», ha sentenciat. És per això que el cap de l’Executiu ha convocat de manera urgent aquesta comissió. «El rellevant és el lideratge del president a l’assumir en primera persona una cosa en la qual hem de comprometre’ns tots com a societat», ha apuntat la ministra portaveu.

«En general al nostre país la llibertat i els valors democràtics estan instal·lats en la majoria de la ciutadania», ha apuntat Rodríguez, que ha demanat analitzar el repunt de violència homòfoba «amb assossec» i de «manera analítica».