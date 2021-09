La situació a la frontera bielorussa frega el col·lapse. Segons la Guàrdia de Fronteres polonesa, més de 10.000 migrants i refugiats iranians, sirians i afganesos romanen en territori bielorús a l’espera de passar a Polònia o algun país limítrof de la UE. L’Organització Internacional per a les Migracions (OIM) s’ha mostrat «profundament preocupada» per les condicions «extremadament dures» en què es troben els migrants a les fronteres de Bielorússia i ha demanat per a ells un «tracte humà», anteposant els Drets Humans.

El president bielorús, Alexander Lukashenko, va advertir al maig que permetria el pas de migrants cap al bloc europeu com a represàlia per l’augment de la pressió política sobre Minsk, la qual cosa s’ha traduït en més arribades cap a Polònia, Lituània i Letònia. La OIM ha demanat que els migrants no siguin «instrumentalitzats» i que la seva protecció i el respecte dels Drets Humans estigui «en el centre de qualsevol resposta estatal». Aquestes peticions s’han produït després que els tres països de la UE afectats hagin reforçat la vigilància en les seves respectives fronteres.

L’agència de l’ONU considera «particularment alarmants» les informacions que apunten a la devolució de migrants, «entre ells famílies i nens», així com la falta d’un protocol adequat perquè aquestes persones puguin sol·licitar asil i, per extensió, «protecció internacional». A més, «molts migrants han quedat atrapats a la frontera en condicions extremadament dures, amb accés limitat a aigua potable i menjar, assistència mèdica, instal·lacions de sanejament i refugi». Prolongar aquesta situació «inacceptable», segons la OIM, implica posar en risc la salut i la vida d’aquestes persones.

L’organització ha advocat pel diàleg per a resoldre qualsevol discrepància i s’ha ofert a col·laborar amb els diferents governs per a gestionar els fluxos migratoris sense deixar de costat les «necessitats vitals».

Estat d’emergència

Polònia va declarar la setmana passada l’estat d’emergència en zones limíotrofes amb Bielorússia en previsió d’una arribada massiva. Els agents fronterers polonesos van impedir el dissabte l’entrada de 215 persones, mentre que el diumenge van ser 152 i ahir al matí ja s’havien confirmat 59 quan el cap de la Guàrdia de Fronteres, Tomasz Praga, va prendre la paraula per fer balanç de la situació.